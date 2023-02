Düsseldorf

Streik in NRW: aktuelle Fotos aus Düsseldorf – Busse und Bahnen stehen still

9. Februar 2023

Verdi bestreikt den Nahverkehr in NRW – die Auswirkungen sind am Donnerstag auch in Düsseldorf sichtbar, wie auch unsere Bilder zeigen. Viele Pendler hatten sich bereits zuvor informiert: Das große Chaos an den Bahnhöfen und Haltestellen blieb zum Glück aus.