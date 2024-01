Düsseldorf-News

Streik bei der Rheinbahn am Freitag – was Düsseldorfer jetzt wissen müssen

30. Januar 2024

Nach dem Bahnstreik ist vor dem Rheinbahn-Streik: Nach einem Aufruf von Verdi startet nun der ÖPNV in den Streik. Davon am Freitag betroffen ist auch die Rheinbahn in Düsseldorf. Was das bedeutet – und welche Alternativen es gibt.