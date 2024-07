Mäusekot im Restaurant: So cool reagieren Düsseldorfer

Mäusekot in einer von Düsseldorfs besten Pizzerien? Die regelmäßigen Berichte der Lebensmittelkontrolleure zeigen immer wieder: Schädlingsbefall hat nichts mit schlechter Qualität oder Unsauberkeit zu tun. Auch die besten Lokale großer Metropolen kämpfen mit Mäusen und Co. Bei Pinocchio in der Altstadt kam es zu Verunreinigungen mit Mäusekot im Gastraum sowie in der Küche (Tonight Düsseldorf berichtete).

Doch Sorgen müssen die Italiener sich nicht um ihren Kundenzulauf machen – im Gegenteil! Unser Facebook-Post hat gezeigt, dass die Stammkunden zu dem gemütlichen Lokal mit aufwändigen Stuckwänden halten und größtenteils weiter dort essen gehen wollen!

Mäusekot bei Pinocchio in der Altstadt: So reagiert Düsseldorf

„Das ist doch normal in der Altstadt. Mäuse- und tendenziell eher Rattenplagen sind dort an der Tagesordnung. Ist der Lage und dem Gemäuer der „alten Stadt“ geschuldet. Passiert. Gehandelt. Alles ok!“, schreibt ein Nutzer. Eine andere witzelt: „Mäuse wissen, was gut ist.“ Eine Facebook-Nutzerin nimmt die Ladeninhaber in Schutz: „In jedem, wirklich jedem Haus in der Altstadt gibt es Mäuse, Ratten und Kakerlaken! Was absolut normal ist und es hat wenig mit Hygiene zutun! Da kannst du putzen wie du willst und trotzdem kommen sie!“

Eine Frau merkt an, dass das Mäuseproblem nicht neu sei: „Die Mäuse sind überall, plus Ratten in der Altstadt! Ich habe 11 Jahre in einer Bar damals in der Düsseldorfer Altstadt gearbeitet, da sind die Kakerlaken über die Lüftungsschächte in die Gläser bei laufendem Betrieb gefallen, was man ganz dezent hat von der Theke genommen. Die Kammerjäger waren regelmäßig vor Ort!!! Das kriegt man nicht in den Griff…Stellt euch mal nicht so an, es gibt schlimmeres“

Wenige Facebook-Nutzer zeigen sich abgeschreckt vom Mäusekot

Während die meisten Facebook-Nutzer sich von dem Mäusekot-Befall nicht abschrecken lassen und den Vorfall mehr oder weniger „normal“ finden, wirken einige wenige doch abgeschreckt.

„Widerlich! Bin ich gar nicht mehr traurig, dass essen gehen für mich nicht drin ist“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert unter unserem Beitrag empört: „Da würde ich niemals mehr eine Pizza bestellen!“

