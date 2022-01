Düsseldorf verteilt kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige

Menschen mit geringerem Einkommen bekommen jetzt kostenlos FFP2-Masken von der Stadt Düsseldorf. Die Bund-Länder-Konferenz hatte am 7. Januar beschlossen, dass die bislang auch akzeptierten medizinischen Masken bald nicht mehr erlaubt sind. Die NRW-Verordnung wird vorraussichtlich bis Mittwoch kommen.

Ab sofort bekommen sozial Schwache die kostenlosen FFP2-Masken gegen Vorlage des Düsselpasses in den Impfstellen Heinrich-Heine-Allee und Impfzentrum 2.0 an der Hinterseite des Hauptbahnhofs und am Impfmobil. Infos zu den Öffnungszeiten gibt es hier.

Mit den verteiltenn FFP-2 Masken können Bedürftige dann weiter den Nahverkehr nutzen und einkaufen gehen.