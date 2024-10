Der eigene Garten ist für viele Menschen die Ruheoase schlechthin: Den Pflanzen beim Blühen zuzusehen und Düfte von Blumen wie Rosen, Lavendel und Flieder zu riechen, kann im Kontrast zum stressigen Alltag wunderbar beruhigend wirken. Wer seinen Garten nun aufwerten und ein neues Stück Stadtnatur schaffen möchte, sollte sich die Aktion „Dein Baum“ nicht entgehen lassen.

Seit 2021 bietet die Stadt Düsseldorf jährlich verschiedene Bäume für Bürger zu günstigen Preisen an. Der Grund: Man wolle ein starkes Zeichen für Klimaanpassung und biologische Vielfalt setzen. Dafür werden in diesem Jahr bereits zum vierten Mal insgesamt 225 Bäume für jeweils 35 Euro verkauft.

Stadt Düsseldorf verkauft Bäume – das müssen Interessierte wissen

Die städtische Baumschule hat dafür ein vielseitiges Sortiment an Bäumen zusammengestellt. Darunter befinden sich 125 Obstbäume, 50 Bienenbäume und 50 Klimabäume. Wer Interesse an diesen hat, muss zunächst ein Bestellformular ausfüllen.

In dem Formular gebt ihr eure Anschrift sowie eure Kontaktdaten an und kreuzt an, welchen Baum ihr haben wollt. Habt ihr das Bestellformular ausgefüllt, schickt ihr es anschließend per E-Mail an deinbaum@duesseldorf.de. Der Haken: Ihr solltet schnell sein, denn die Bäume sind heiß begehrt. Beachtet dabei jedoch: Zum Kauf der Riesen ist nur berechtigt, wer in Düsseldorf wohnt und einen Garten besitzt, in den der Baum gepflanzt wird. Zudem verpflichten ihr euch, den Baum dauerhaft zu pflegen.

Auch interessant: Japanischer Garten in Düsseldorf geschlossen: Deswegen bleibt er wochenlang gesperrt

Schnell sein lohnt sich

Die Stadt Düsseldorf vergibt die Bäume nach Reihenfolge der „Bewerbungen“. Jörg Langenhorst, Leiter des Hauptbetriebshofs im Gartenamt, erklärt: „Die Aktion ist in den vergangenen Jahren auf sehr große Resonanz gestoßen. Innerhalb weniger Tage waren die Bäume vergriffen.“ Deshalb gibt es bei der Aktion „Dein Baum“ auch lediglich einen Baum pro Person und pro Grundstück.

Habt ihr bei der Aktion „Dein Baum“ einen Baum ergattert, könnt ihr ihn im November, jeweils freitags von 9 bis 12 Uhr, an der städtischen Baumschule abholen. Den Transport müssen Käufer selbst übernehmen. Auf der Aktionswebsite findet ihr zu den jeweiligen Baumarten Empfehlungen zum passenden Transport-Fahrzeug.