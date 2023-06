Düsseldorf

Spontaner Opernauftritt überrascht Café-Gäste in Düsseldorf – TikTok-Video geht viral

3. Juni 2023

Da staunen die Gäste nicht schlecht, als sich plötzlich ein echter TikTok-Star unter ihnen bemerkbar macht: Opernsänger Ricardo Marinello ist auf der Plattform bekannt für seine spontanen Gesangseinlagen – an völlig zufälligen Orten des Alltags. So nun auch in einem Düsseldorfer Café.