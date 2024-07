"Spirit of Invictus Games Düsseldorf 2023": Fotoausstellung im Rathaus

Die Invictus Games sind zurück – in Form einer Fotoausstellung: Ab sofort können sich Interessierte bis zum 9. August die Ausstellung „Spirit of Invictus Games Düsseldorf 2023“ der beiden Düsseldorfer Fotografinnen Sabine Klinkhammer und Maren Pauly im Rathaus der Landeshauptstadt anschauen. Auf Besucher warten dabei eindrucksvolle Fotografien, welche Momente der Invictus Games 2023, die im vergangenen Jahr in Düsseldorf stattgefunden haben, festhalten. Es waren die ersten Invictus Games, die in Deutschland ausgerichtet worden sind.

Die Fotoausstellung wird im Rahmen des anstehenden Sportfestivals „Invictus Germany“ präsentiert, welches als Nachfolgeevent der Invictus Games angesehen werden kann. Die Spiele finden vom 26. bis 28. Juli 2024 im Castello Düsseldorf statt. Am Dienstag hat Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat die Fotoausstellung im Rathaus eröffnet.

OB Keller stolz auf die Premiere in Düsseldorf

„Diese Aufnahmen spiegeln die ganze Bandbreite an Gefühlen wider, die wir bei den Invictus Games Düsseldorf 2023 erleben konnten. Die Fotos zeigen Menschen, die ihr Schicksal annehmen. Die Fotos zeigen auch Helfende und Volunteers, die diese besonderen Tage mitgestaltet haben. Diese Ausstellung dokumentiert eindrucksvoll die vielen magischen Momente, die uns diese großartige Veranstaltung beschert hat, aber auch die Erinnerung daran, dass die verwundeten Soldatinnen und Soldaten sowie Blaulichtkräfte nicht vergessen werden und in die Mitte der Gesellschaft gehören. Deshalb freue ich mich, dass die Invictus Germany an diesem Wochenende in Düsseldorf ihre Premiere feiern. Einmal mehr wird unsere Stadt ‚A Home for Respect‘!“, so der Oberbürgermeister, welcher auch gleichzeitig Schirmherr der Invictus Germany ist.

Weiterlesen: „Invictus Germany“ in Düsseldorf gegründet: Spirit der Spiele soll weiter verbreitet werden

Der Fokus der ausgestellten Fotografien liegt auf Sportlern, die durch Verwundungen, Verletzungen oder Erkrankungen bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben und deren engem Umfeld. Die Fotografien sollen zeigen, dass es weiterhin Hoffnung gibt und die Invictus Games dazu einen Beitrag leisten können.

Das waren die Invictus Games 2023

Die Invictus Games 2023 Düsseldorf wurden im vergangene Jahr in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Vom 9. bis zum 16. September 2023 war die Landeshauptstadt Düsseldorf „A Home for Respect“ für rund 500 verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten, die sich im sportlichen Wettkampf gemessen haben. Die Sportler stammten dabei aus 21 Nationen.

Passend dazu: Rückblick auf die Invictus Games in Düsseldorf: Harry und Meghan im Land der „Bratwurst Sausage“

Rund 1.000 Familienangehörige sowie Freunde kamen bei dem Event zusammen. Sie traten in zehn verschiedenen Sportarten im freundschaftlichen Wettbewerb an. Auch sie teilen ein ähnliches Schicksal: Durch Verletzungen in Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele haben sie bleibende Beeinträchtigungen erlitten und kämpften sich zurück ins Leben.