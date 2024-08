"Großartig": DEG-Neuzugänge werden über Düsseldorf erstrahlen

Die Düsseldorfer EG setzt neue Maßstäbe in der Spielerpräsentation: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird die Illumination des Schlossturms am 28. August noch größer und spektakulärer. Wir haben die Infos.

Schlossturm am Burgplatz wird mit neuen Spielern illuminiert

Am Mittwoch, 28. August, werden alle DEG-Neuzugänge über der Stadt erstrahlen, heißt es in einer Mitteilung der Eislauf-Gemeinschaft. Dazu wird die Fassade des Schlossturms am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt als Leinwand zweckentfremdet. Beamer-Projektion beleuchten die Rückseite des Gebäudes, ähnlich wie bei der gelungenen Premiere 2023, diesmal aber mit Musik sowie Moderation von Andre Scheidt.

Lese-Tipp: Lichtkunst in Düsseldorf: die schönsten Fotos vom Rheinturm in Szene

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DEG Eishockey (@duesseldorfereg)

Dabei sind die neuen Spieler an diesem Abend nicht nur eine Illusion – sie sind auch vor Ort und stehen den Fans für ein erstes Kennenlernen und für Selfies bereit. Namentlich sind das Drake Rymsha, David Lewandowski, Rick Schofield, Justin Richards, Lenny Boos, Nikita Quapp, Jacob Pivonka und Max Balinson.

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 28. August, 21 bis 22 Uhr

Der Abend soll auf den Social-Media-Kanälen der DEG begleitet werden. Hier geht’s zum Spielplan.