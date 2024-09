Wer mit dem Auto in der Düsseldorfer City unterwegs ist, muss sich in den kommenden Tagen auf folgende Einschränkung einstellen: Aufgrund routinemäßiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten muss der Kö-Bogen-Tunnel in den Nächten von Montag, dem 9. September, bis Freitag, dem 13. September, gesperrt werden. Die Arbeiten finden jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr statt.

Die Wartungsarbeiten betreffen die technischen Anlagen in den Tunnelarmen des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels sowie im Spindelbauwerk. Die Tiefgarage Libeskind kann bis 21 Uhr befahren und verlassen werden, danach ist dies erst wieder ab 5 Uhr morgens möglich.

Folgende Umleitungen stehen zur Verfügung

Das Gleiche gilt für Anlieger, die die Tiefgaragen am Dreischeibenhaus oder am KII/Schauspielhaus nutzen. Die Betreiber der Parkhäuser wurden bereits im Vorfeld informiert. Besuchern des Schauspielhauses wird dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder alternative Parkmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Für die Dauer der Sperrungen wird eine Umleitung ausgeschildert, die über die Maximilian-Weyhe-Allee, Hofgartenrampe und Oederallee in den Rheinufertunnel sowie über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Graf-Adolf-Straße führt. Aus südlicher Richtung verläuft die Umleitung über die Karl-Rudolf-Straße, Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße zur Jägerhofstraße.