Sperrung auf der Rheinbahn-Linie U79 – das müssen Pendler wissen

Die Stadtbahnlinie U79 steht vor einer mehrtägigen Unterbrechung. Von Donnerstag, 8. August, 4 Uhr, bis Mittwoch, 14. August, 4 Uhr, können Fahrgäste zwischen den Haltestellen „Freiligrathplatz“ und „Duisburg, Kesselsberg“ nicht mehr mit der Bahn fahren. Grund sind dringend notwendige Arbeiten an der Fahrleitung.

Wie geht es weiter?

Umsteigen auf Busse: Zwischen „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ und „Duisburg, Kesselsberg“ werden Busse als Ersatz eingesetzt. Diese halten in der Regel an den bekannten Haltestellen oder an speziell gekennzeichneten Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand.

Zwischen „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ und „Duisburg, Kesselsberg“ werden Busse als Ersatz eingesetzt. Diese halten in der Regel an den bekannten Haltestellen oder an speziell gekennzeichneten Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand. Fahrplanänderungen: Die Bahnen aus Düsseldorf fahren über die Linie U78 und enden an der „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Aus Duisburg kommend, enden sie bereits am „Duisburg, Kesselsberg“.

Die Bahnen aus Düsseldorf fahren über die Linie U78 und enden an der „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Aus Duisburg kommend, enden sie bereits am „Duisburg, Kesselsberg“. Mehr Zeit einplanen: Durch die Umleitungen und den Einsatz von Bussen kann es zu längeren Fahrzeiten und Wartezeiten kommen.

Alle Fahrgäste werden über Aushänge an den Haltestellen, elektronische Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen über die Änderungen informiert. Detaillierte Fahrpläne und aktuelle Informationen finden sich in der Rheinbahn-App und der Fahrplanauskunft. Bei Fragen steht die „Schlaue Nummer“ 0800 6 50 40 30 rund um die Uhr zur Verfügung.

Weitere passende Themen: