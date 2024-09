Zudem dürfen sich die Saunafans auf eine modernisierte Suomi-Sauna freuen: Am 2. September startet in der weitläufigen Saunaanlage im Familienbad Niederheid nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder der Betrieb. Weitere Informationen – insbesondere zu den Öffnungszeiten – findet ihr hier.

Bädergemeinschaft zählt 200.000 Besucher

Die Besucherzahlen können sich, trotz schweren Anfangs, sehen lassen: Rund 70.000 Gäste waren jeweils in Lörick und auch in Flingern zu Besuch, etwa halb so viele im Rheinbad und auch in Benrath, wie „Antenne Düsseldorf“ berichtet. Das macht in Summe eine Zahl von rund 200.000 Badegästen in der Freibad-Saison 2024.

Freibäder locken mit Veranstaltungen im September

Wenn die Saison endgültig vorbei ist, gibt es danach dennoch die Möglichkeit, die Freibäder zu besuchen: Am 15. September findet im Allwetterbad Flingern ein Flohmarkt statt, am 21. und 22. September im Strandbad Lörick ein Hundefestival.

