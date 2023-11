So spektakulär zeigt sich der Kunstpalast Düsseldorf nach dreijähriger Renovierung

Nach dreijähriger Schließung und einem umfangreichen Umbau öffnet der Kunstpalast Düsseldorf am 21. November 2023 seine Pforten für die Öffentlichkeit. In 49 Sälen werden dann rund 800 Kunstwerke und Designobjekte vom Mittelalter bis zur Gegenwart präsentiert. Die Werke stammen aus den rund 130.000 Sammlungsobjekten des städtischen Museums.

Kunstpalast Düsseldorf eröffnet nach Sanierung – gratis Eintritt für alle

Der Kunstpalast will seine Sammlungspräsentation gebührend feiern und lädt alle dazu ein, kostenlos vorbeizuschauen. Los geht es am Dienstag, 21. November 2023, bis Sonntag, 26. November 2023. Geöffnet hat der Kunstpalast von 11 bis 18 Uhr.

Die Umgestaltung des Sammlungsflügels hat rund 50 Millionen Euro gekostet.

Neues Café, neue Bar im Kunstpalast Düsseldorf

Außerdem eröffnet am 21. November im Kunstpalast das neue Café und Restaurant Anna Maria mit einem Angebot an Kaffee, Kuchen, Mittagssnacks und einer Abendkarte sowie die Bar im Creamcheese-Raum für ein Drink-Schlürfen in besonderer Atmosphäre.

Was euch außerdem im sanierten Kunstpalast Düsseldorf erwartet, und welche Specials am Eröffnungstag geplant sind, erfahrt ihr hier.

