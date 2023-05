So lief die 29. schauinsland-reisen Jazz Rally in Düsseldorf am Pfingstwochenende

Von Freitag bis Pfingstsonntag fand in Düsseldorf die 29. schauinsland-reisen Jazz Rally statt. Und das Festival war mal wieder ein voller Erfolg. Insgesamt 63 Konzerte auf 19 Bühnen boten über 5555 Minuten Livespielzeit in der Landeshauptstadt. Dabei gab es in diesem Jahr einen großen Mix aus Soul, Swing, Funk, Reggae, Blues, Latin und sogar HipHop.

Ob in kleinen Clubs oder auf großen Open-Air-Bühnen – die Stimmung war auf jedem einzelnen Konzert großartig und die Musikfans erlebten eine Jazz Rally in bester Atmosphäre. Daher zog auch der Geschäftsführer des Veranstalters Destination Düsseldorf (DD) Thomas Kötter ein positives Fazit. „Die friedlich-fröhliche Atmosphäre bei den Konzerten und

vor allem auch bei den vielen Marching Bands in der Innenstadt war beeindruckend. Die neuen Konzept-Bausteine haben sich bewährt. Sowohl die Rheinterrasse als neuer Hot

Spot des Festivals mit den großen Indoor-Konzerten, als auch die ‚Streets of Sound‘ mit ganz viel Musik in den Straßen Düsseldorf, haben sehr gut funktioniert. Wir danken allen

Besucherinnen und Besuchern, allen Ticket-Käufern und allen Partnern, die dieses tolle Wochenende möglich gemacht haben.“

Genau schätzen lässt sich die Anzahl aller Zuschauer nicht, aber die Veranstalter gehen davon aus, dass mehrere Zehntausend Menschen bei den vielen Live-Shows zugegen waren. Daher ist Kötter auch mit dem Zuspruch der Zuschauer „sehr zufrieden“, auch wenn sich hier und dort ein wenig Zurückhaltung bei den Indoor-Konzerten zeigte.

Ein absolutes Highlight der Jazz Rally aber war sicher der Auftritt von Culcha Candela im ausverkauften Radschlägersaal der Rheinterasse am Samstagabend. Ebenso der Auftritt von Wolfang Haffner mit seiner Allstar Band im Robert Schumann-Saal am Sonntag. Als Entdeckung des Wochenendes wird der französische Singer-Songwriter Charles Pasi gefeiert.

An der Brauerei „Zum Schlüssel“ gab es zudem noch etwas Besonderes zu sehen. Dort legte die Marching-Band „Martin Reuthner Swing Unit“ zusammen mit „Powerkraut“ unter dem Jubel der Zuschauer einen spontanen Auftritt hin. All dies aber zeigt auch, wie vielfältig die Veranstaltung inzwischen ist. Das es zudem keine nennenswerten Vorkommnisse gab und alles glatt lief, ist ein zusätzliches Lob für die Veranstalter und Organisatoren. Somit dürfen sich Fans bereits jetzt schon auf die 30. schauinsland-reisen Jazz Rally 2024 freuen.