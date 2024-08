So lebt sich der neue Rhein Fire Starspieler in Düsseldorf ein

Der 27-jährige Marloshawn Franklin Jr. von Rhein Fire ist bereits weit herumgekommen: Ursprünglich aus Detroit stammend zog es den Defensive Back zuerst zu den California Golden Bears, wo er von 2016 bis 2017 in 22 Spielen auf dem Feld stand. 2018 war Franklin Jr. in einem Camp des NFL-Teams Philadelphia Eagles, 2021 ging es auf einen ersten Trip nach Deutschland zu den Sea Devils nach Hamburg, wo ihm in nur sechs Spielen stolze 24 Tackles und eine Interception gelang. Nach einem weiteren Ausflug über den Atlantik in Richtung Kanada, meldet sich Franklin Jr. nun für Düsseldorf zurück in der ELF.

Unser Social-Media-Queen Julia Former durfte den Starspieler einen ganzen Tag lang begleiten, seinen durchgetakteten Alltag – vom Frühstück über das Icespa bis hin zum Training – erleben und ihm einige private Fragen stellen.

Disclaimer: Unsere Social-Media-Expertin Julia Former führte das nachfolgende Interview auf Englisch. Für die (hoffentlich korrekte) Übersetzung ist unser Autor Daniel Hecht verantwortlich.

Auf welcher Position spielst du bei Rhein Fire?

Ich spiele Defensive Back bei Rhein Fire. Ich bin etwa zur Mitte der Saison hier hin gekommen und lebe jetzt seit 5 bis 6 Wochen in Düsseldorf.

Wie ist es dazu gekommen, dass du bei Rhein Fire in Düsseldorf gelandet bist?

Ich habe bereits 2021 in Europa gespielt, da war ich in Hamburg (bei den Sea Devils, Anmerkung der Redaktion). Danach war ich in der kanadischen Football-Liga und habe zwei Seasons dort gespielt. Dieses Jahr hatte ich die Chance zur ELF zurückzukehren – und ich nahm sie sofort an. Ich kenne einige Teammitglieder bei Rhein Fire, also habe ich mich schnell mit ihnen kurzschließen können. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.

Welches Team ist das schwierigste Match-up? Vor welchem Team hast du am meisten Angst?

Puh, das ist schwierig. In meiner Zeit bei Hamburg waren wir mit 7-0 ungeschlagen, dasselbe gilt jetzt für meine Zeit hier in Düsseldorf bei Rhein Fire. Ich denke die Mannschaften, für die ich spielen durfte, sind diejenigen, welche am meisten gefürchtet sind, bzw. die am besten im Wettkampf sind. Man könnte sagen ich bin ganz schön gesegnet, was das angeht.

Wie ist es mit Jim Tomsula, dem ehemaligen Head Coach der San Francisco 49ers, als Trainer bei Rhein Fire zusammenzuarbeiten?

Nun… (hadert): Jim ist ein wirklich interessanter Typ. Wobei „interessant“ sicher ein Understatement ist. Wer mit Jim Bekanntschaft gemacht hat, der liebt ihn. Ich persönlich kenne ihn erst seit fünf Wochen, aber die Football-Welt ist so klein, dass du die Leute schnell kennenlernst. Du weißt wo sie waren, wo sie gespielt haben, wofür sie bekannt sind – Jim war der Headcoach der 49ers, während ich bei Cal („California Golden Bears“, Anm. d. Red.) war, also rund eine Stunde und 45 Minuten von dort, wo San Francisco spielt. Ich bin bereits mit ihm und seiner Geschichte vertraut und schätze die professionelle Umgebung, die er bietet.

Was denkst du über die Rhein Fire Fans?

Sie lassen dich sofort wissen, dass du willkommen bist. Es ist so als würde man sich schon ewig kennen.

Du bist jetzt bereits 5 Wochen in Düsseldorf – hast du schon irgendwelche Lieblingsorte gefunden?

Ich bin sehr gerne bei Kytaro, ein griechisches Restaurant nicht weit von meinem Haus. Die haben dort einfach diese ganz spezielle Atmosphäre, die ich mag. Vor allem Nachts ist es dort toll – die Lichter, das Ambiente, die Leute ziehen sich ihr bestes Outfit an, sowas halt. Ich habe den Besitzer schon ein paar Mal getroffen, es ist also immer schön wenn wir reinkommen und die sich perfekt um uns kümmern. Grüße gehen raus!

Wo gehst du sonst noch gerne abends etwas Trinken?

Der eine Ort, von dem wir eben geredet haben – was war nochmal sein Name? Wie spricht man das auf deutsch aus?

Du meinst den Stadtstrand?

(versucht sich rührend an der deutschen Aussprache) „Stadtstrand“, richtig! Den Platz mag ich! Die Aussicht ist super! Ich zeige das gerne meiner Familie, so zur Hauptzeit um 20 oder 21 Uhr. Das ist einfach der perfekte Zeitpunkt, um meine Familie per Facetime anzurufen und stolz zu sagen ‚He Bro, schau mal, du wirst nicht glauben wo ich gerade bin!‘ – und die sagen dann sowas wie „Verdammte Hacke, du weißt wie man lebt, hast du ein Glück!“.

Es ist einfach wunderbar dort mit der Familie zu connecten und ihnen zu zeigen, wie ich lebe – auch wenn mich die anderen immer doof angucken und sich fragen, warum ich die ganze Zeit nur auf Facetime bin. Aber das ist wirklich die beste Zeit für mich dort.

Hoffentlich findest du in Zukunft noch viele weitere dieser Plätze, die du deiner Familie zeigen kannst! Vielen Dank für das Interview und den schönen Tag!

Dank dir!

