Düsseldorf

Sir Walter am Freitag, 5. Mai: Die Schönen, die Reichen, die Fotos

6. Mai 2023

Stylische Outfits, professionell angerichtete Cocktails, beste Beats und fantastische Stimmung: Im Sir Walter ging es am Freitag wieder heiß her. Ob an der Bar, auf der Tanzfläche oder irgendwo dazwischen – unser Fotograf liefert die Foto-Highlights einer grandiosen Nacht.