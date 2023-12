Silvester an den Kasematten Düsseldorf: Eine Nacht, vier Partys – das erwartet euch heute

Ein unvergesslicher Start ins neue Jahr mit einem tollen Blick auf das Feuerwerk in Düsseldorf: Die Kasematten am Rheinufer bieten in der Nacht zum 1. Januar gleich vier Partys. Elektronische Beats bei „Glüh Dich Glücklich“, ein tolles Buffet mit vielen Leckereien, Getränken und Musik in den anderen drei Locations– hier ist wirklich für jeden Gast etwas dabei.

Die Kasematten, direkt am malerischen Düsseldorfer Rheinufer gelegen, bieten die perfekte Kulisse für eine spektakuläre, actiongeladene oder romantische Silvesternacht.

Silvester 2023 an den Kasematten: Diese vier Partys erwarten euch

In dieser Silvesternacht wird die Meile bei den Kasematten in vier ausgelassene Partys aufgeteilt. Das Frankenheim Bistro, die Cocktailbar 112 und das Brauhaus Zum Schlüssel bieten ein köstliches Buffet, Live-Musik sowie erfrischende Getränke. Gemeinsam mit Freunden, Familie und Gleichgesinnten könnt ihr hier in einzigartiger Atmosphäre mit Rheinblick das neue Jahr willkommen heißen.

Bei „Glüh Dich Glücklich“ erwartet euch unter dem Motto „Make Love Not War!““ eine Nacht voller guter Vibes, mitreißender Elektro-Musik und ausgelassener Stimmung.

Silvester-Pakete Kasematten: Tickets und Infos

Im Brauhaus Zum Schlüssel startet die Silvester-Party ab 18 Uhr. Tickets bekommt ihr ab ca. 170 Euro pro Person für das komplette Programm. Und das erwartet euch:

Auch in der Cocktailbar 112 öffnen sich die Türen ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet ca. 115 Euro pro Person. Enthalten sind folgende Leistungen:

Im Frankenheim Bistro zahlt ihr für den rauschenden Silvesterabend ab 18 Uhr ca. 138 Euro. Und darauf könnt ihr euch freuen:

Für „Glüh Dich Glücklich“ gibt es aktuell übrigens keine Tickets mehr.

Kasematten Düsseldorf: spektakuläre Kulisse direkt am Rhein

Genießt die atemberaubende Aussicht auf den Rhein, bewundert das Mitternachtsfeuerwerk, tanzt zu den besten Beats und begrüßt das neue Jahr mit einem Lächeln an den Kasematten Düsseldorf – dem Ort, an dem lebhaften Erinnerungen und unvergessliche Momente geschaffen werden.

Kasematten Düsseldorf: Anfahrt und Parken

Wer mit dem Auto zur Silvesternacht an den Kasematten Düsseldorf (Adresse: Untere Rheinwerft in 40213 Düsseldorf) kommen möchte, kann am besten in einem der Altstadt-Parkhäuser wie etwa Contipark mit einer direkten Zufahrt im Rheinufertunnel parken. Weitere Möglichkeiten zum Parken in Düsseldorf findet ihr hier.