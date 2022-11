Silvester 2022 in Düsseldorf: Unsere Tipps für den Jahreswechsel

Silvester in den eigenen vier Wänden mit 3-Gänge-Menü, im Lieblings-Restaurant oder in der Location mit spektakulärem Rheinblick? Wir haben für euch die besten Tipps für den 31. Dezember in Düsseldorf gesammelt.

Silvester 2022 in Düsseldorf: Dinner im Restaurant

Brasserie Stadthaus: Hohe Kochkunst an der Mühlenstraße

In der Brasserie Stadthaus an der Mühlenstraße wird am 31. Dezember festlich geschlemmt. Das Motto am Silvesterabend: „Saint-Sylvestre 2022 – Festoyez de manière extravagante!“. Hier stehen die Kulinarik und Kommunikation im Vordergrund – Party, Programm und DJ fehlen, damit ihr euch ganz auf das Essen und eure besten Freunde, Kollegen und Familie konzentrieren könnt. Wer das Remmi-Demmi möchte, taucht nach dem Dinner einfach in die Altstadt ein.

Zur Einstimmung auf den kulinarischen Abend gibt es ein Glas Crèmant und ein Amuse Bouche. Danach serviert die Küche unter anderem Terrine, Kaviar, soufflierte Taube, Trüffel, geschmolzene Languste, Brust und Filet mit Rübchen und Kartoffelkrokette, sowie Röschen, iranische Wildfeige und Schwarzbroterde. Zum krönenden Abschluss könnt ihr euch auf Cube, Praline und Orangen-Tonkabohnensorbet freuen.

Inklusive Aperitif kostet das französische Silvester-Menü 139 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, um 19.30 Uhr geht das Schlemmen los. Reservierung online oder per E-Mail: [email protected].

Adresse: Brasserie Stadthaus, Mühlenstraße 31, 40213 Düsseldorf, Website

Fritz’s Frau Franzi: Kulinarische Kreationen zum Jahreswechsel

Das Boutique-Hotel „The Fritz“ in Düsseldorf hat mit dem hauseigenen Restaurant „Fritz’s Frau Franzi“ eine Top-Adresse in Sachen Fine Dining. Und so könnt ihr euch auch Silvester auf höchste kulinarische Genüsse freuen. Im Preis von 245 Euro enthalten sind ein 6-Gang-Menü inklusive Aperitif, Wein, Wasser und Kaffee. Der Abend startet mit dem Empfang um 18.30 Uhr, Menübeginn um 19 Uhr und Menüende um 23 Uhr. Ihr könnt telefonisch unter 0211/370750 oder per E-Mail an [email protected] reservieren.

Adresse: Fritz’s Frau Franzi, Adersstraße 8, 40215 Düsseldorf

Ratatouille: Französisches Menü im neuen Restaurant in Meerbusch

Inhaber und Koch Sam Keshvari ist mit seinem Restaurant „Ratatouille“ ins lauschige Meerbusch gezogen. Auf die Qualität seiner Speisen hatte der Umzug keine Auswirkungen: Hier gibt es weiterhin die bekannten Interpretationen der französischen Küche bei hoher Qualität und Frische.

Leider gibt es zur Zeit noch keine Infos zu einem Silvestermenü im „Ratatouille“. Wir bleiben für euch am Ball und reichen die entsprechenden Informationen zeitnah nach.

Adresse: Ratatouille, Moerser Str. 42, 40667 Meerbusch, Website

The Paradise Now: Kulinarische Genüsse und Party in der Szene-Location

Die Location am Hafen hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der angesagtesten Restaurant-Adressen der Stadt entwickelt. An Silvester erwartet euch im Paradise Now ein 5-Gänge-Menü inklusive Begrüßungschampagner und ausgesuchten Drinks all night long.

Der Besuch im Restaurant und Club kostet euch 269 Euro, die Mischung aus Bistro und Club kommt mit 249 Euro etwas günstiger daher. Wer ab 23.30 Uhr zum Feiern im Club vorbeischauen will, zahlt zu Silvester 99 Euro – ohne Menü, aber inklusive Getränken.

Der Abend startet um 19.15 Uhr, das Dinner um 20.30 Uhr. Tickets gibt es vor Ort, Reservierungen werden unter der email [email protected] entgegen genommen.

Adresse: The Paradise Now, Hammer Str. 27, 40219 Düsseldorf, Website

The View: Silvester-Menü mit Ausblick

Mit einem tollen Blick auf die Stadt könnt ihr in der gläsernen Skylounge und Bar „The View“ in das neue Jahr starten. Beim 5-Gänge-Menü serviert euch die Küche Köstlichkeiten wie Tatar vom Wagyu, Jakobsmuschel in Tahiti Vanillebutter gebraten und rosa gegarten Rehrücken mit Macadamiakruste, Pastinakencréme, Rosenkohl und Barolo-Kirsch Jus. Das süße Finale bestreiten Variationen von Valrhona-Schokolade mit Blutorangenkompott und rotem Shiso.

Kostenpunkt für das Menü sind 229 Euro pro Person, eine Weinbegleitung ist für 49, bzw. 79 Euro erhältlich. Neben einem Welcome-Drink ist im Preis auch der Mitternachtssnack enthalten. Außerdem bieten die Veranstalter auch ein Programm mit Live-Act. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Wem das zu teuer ist, der greift ab 20.30 Uhr zum „Premium Seat“ für 119 Euro, oder dem „Party Seat“ für 99 Euro – beide Optionen kommen ohne das Menü aus.

Adresse: The View Skylounge & Bar, Speditionstraße 9, 40221 Düsseldorf, Website

Silvester 2022 in Düsseldorf: Show, Konzert und Theater

Apollo Varieté: Silvester-Gala mit Show-Programm

Nach Sektempfang, festlichem 3-Gänge-Menü und einer fantastischen Show, könnt ihr im Apollo Varieté entspannt ins neue Jahr feiern! Sahnehäubchen obendrauf ist der Blick auf den Feuerwerkszauber der Düsseldorfer Silvesternacht. Um Mitternacht wird euch zudem ein Glas Sekt sowie ein Flying Buffet serviert. Wer keine Lust auf den Trubel draußen hat, der kann den Abend im Theatersaal mit den Liebsten am Tisch ausklingen lassen oder zur Musik der DJs das Tanzbein schwingen.

Preislich ist der Silvesterabend in drei Ränge aufgeteilt:

PK 1 (Parkett) – 199 Euro: Eintreffen um 19.45 Uhr, Aperitif und Menü im Theatersaal.

PK 2 (Rang) – 169 Euro: Eintreffen um 19.15 Uhr, Aperitif und Menü im Restaurant.

PK 3 (Rang) – 109 Euro: Eintreffen um 21.15 Uhr, kein Menü, die Show beginnt ab 21.45 Uhr.

Weitere Infos findet ihr hier. Die Silvestergala könnt ihr nur telefonisch über die Tickethotline 0211/8289090 buchen.

Adresse: Apollo Varieté, Apollo-Platz 1, 40213 Düsseldorf, Website

Capitol Theater Düsseldorf

In Gedenken an den verstorbenen Jim Steinman und Meat Loaf zeigt das Capitol Theater Düsseldorf im Dezember das Musical „Bat out of Hell“, das sicher nicht nur den Fans die ein oder andere Gänsehaut verpasst. Die preisgekrönte englischen Originalproduktion aus London ist erstmals in Deutschland zu erleben – und sorgt auch zu Silvester für einen fantastischen Abend mit Welthits wie „You Took the Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)“, „Bat Out Of Hell“ oder „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“.

Los geht’s um 19.30 Uhr im Theatersaal, einige Tickets zum Preis von 109,90 Euro sind noch erhältlich.

Adresse: Erkrather Str. 30, 40233 Düsseldorf

Düsseldorfer Schauspielhaus: Cabaret

Wie wäre es am 31. Dezember mit einem Musical? Im Düsseldorfer Schauspielhaus wird „Cabaret“ gezeigt, das weltberühmte Musical von Joe Masteroff, John Kander und Fred Ebb — nach den „Berlin Stories“ von Christopher Isherwood. Am Silvesterabend gibt es eine Vorstellung um 19..30 Uhr. Tickets sind bereits ausverkauft, evtl. habt ihr an der Abendkasse noch Glück.

Adresse: Düsseldorfer Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf, Website

Silvester 2022 in Düsseldorf: Die besten Partys der Stadt

Silvester in der Nachtresidenz

Zuerst Corona, dann die Wiederöffnung, dann wieder eine Schließung wegen eines Baufehlers, dann die erneute Wiederöffnung inklusive einiger der größten Partys der Stadt im Rahmen der MTV Music Awards 2022: Die Nachtresidenz hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Zum krönenden Abschluss erwartet euch am 31. Dezember die große „Cookies & Cream Silvester Deluxe Party“ – hier wird gekrümelt, nicht gekleckert!

Auch in dieser Nacht setzen die Veranstalter musikalisch auf die bewährten Resident-DJs, die mit einem Mix aus House, Party-Classics, Soul und R’n’B im Kuppelsaal und im Club alles auspacken, um die Tanzflächen zum Beben zu bringen. Los geht’s um 22 Uhr.

VIP-Tischreservierungen sind unter der 0163 66 88 602 und [email protected] möglich. Tickets kosten euch im VVK (Phase 2) 40 Euro. Hier der Ticket-Link!

Adresse: Nachtresidenz, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf, Website

Silvester im Sir Walter

Auch der Vorverkauf für „New Year’s Eve“ im Sir Walter ist bereits angelaufen. Aufgerufen werden 20 Euro inklusive Welcome-Drink – ein durchaus verlockendes Angebot. Alternativ gibt es noch ein 89 Euro Champagner Ticket inklusive einer Flasche Taittinger. Wie gewohnt gibt es die Tickets zum Kauf vor Ort im Sir Walter.

Adresse: Heinrich Heine Allee 12, 40213 Düsseldorf

Silvester 2022 in Düsseldorf: Events in Restaurants und Bars

Kasematten: Silvester am Rheinufer

Die beliebte Gastromeile bietet verschiedene Pakete für die Silvesternacht an. Ob vielfältiges Silvesterbuffet und All-inclusive Getränkeangebot mit Live-Musik im Schlüssel, 3-Gänge-Menü mit DJ-Sound im Frankenheim Bistro, Silvester in der Cocktailbar 112 – ihr habt die Wahl.

Für viele Düsseldorfer Nachtschwärmer dürfte auch das „Glüh Dich glücklich“-Special zum Jahreswechsel ein Highlight sein: Unter dem Motto „Make Love Not War!“ wird feinster Elektro mit den besten DJs der Eventreihe aufgelegt, Snacks, Speisen und Getränke gibt es auf Bestellung.

Eine Übersicht aller Event-Pakete am 31. Dezember findet ihr hier. Kostenpunkt für die „Glüh Dich Glücklich“-Party: 25,23 Euro (zzgl. Ticketgebühren), die Cocktailbar 112 kommt für 89 Euro auf die Liste, das Frankenheim Bistro für 109 Euro und das Schlüssel All-Inclusive Buffet-Paket für 139 Euro. Frühbucher sparen jeweils 10 Euro.

Adresse: Kasematten, Untere Rheinwerft/Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf, Website

Bocconcino: Silvester im italienischen Restaurant

Im Restaurant im Medienhafen erwartet euch ein 5-Gänge-Menü, ein Welcome-Drink und Live-Musik mit Jenny Palm & Jay Smith. Zusätzlich legt DJ DANIEL.E auf. Einlass ab 18 Uhr, los geht es ab 19 Uhr – die Tickets kosten 199 Euro und gibt es nur im Vorverkauf. Ab 22 Uhr öffnen sich dann die Türen für alle, die nur das Musik-Programm erleben wollen (35 Euro pro Person).

Adresse: Bocconcino, Kaistrasse 4-6, 40221 Düsseldorf, Website

Silvester 2022 in Düsseldorf: Menü to go

Wer lieber in den eigenen vier Wänden schlemmen möchte, ohne selbst in der Küche zu stehen: Einige Restaurants bieten auch wieder das Silvester-Menü zum Abholen an.

Stappen für Zuhause: Silvester-Menü in der Box

Alternativ zum Menü vor Ort bietet euch das Restaurant Stappen in Oberkassel das Silverster-Menü auch zum Abholen an. In der Box enthalten sind unter anderem Tatar vom Isländischen Lachs, Pot au feu aus Steinbutt und Garnele mit geschmortem Fenchel in Hummersud, rosa gegartes Rinderfilet Portweinschalotte und Sellerie-Quittenpüree, sowie weiße Schokolade und eine Passionsfrucht Kokospraline als süßes Finale.

Die Box kostet 69 Euro pro Person und kann am 31. Dezember 2022 von 13 bis 17 Uhr vor Ort abgeholt werden. Die Gerichte sind gekühlt mindestens drei Tage haltbar. Alle weiteren Informationen und die Bestellung erfolgt über die Homepage.

Adresse: Stappen, Luegallee 50, 40545 Düsseldorf, Website