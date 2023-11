Silq Club in Düsseldorf schließt – Termin für Abschied der Elektro-Größe steht bereits

Wenn es um elektronische Musik geht, ist der Silq Club in der Düsseldorfer Alstadt eine sichere Bank. Zahlreiche DJ-Größen, wie etwa Charlotte de Witte, Lilly Palmer und Westbam, legten in der 2016 eröffneten Diskothek auf. Doch nicht nur das: In einer Online-Umfrage im FAZEmag-Leserpoll wurde das Lokal 2022 sogar zum fünftbesten Club in ganz Deutschland gewählt und reiht sich damit in die Liga von Nachtklub-Legenden wie dem Bergheim in Berlin oder dem Bootshaus in Köln ein.

In Zukunft müssen sich Liebhaber des Clubs und der elektronischen Tanzmusik allerdings eine neue Location zum Feiern suchen. Denn wie das Silq auf seinem Instagram-Account bekanntgab, wird die Ära des kultigen Tanzetablissement schon bald ein Ende finden: die Diskothek wird nach rund sieben Jahren im Dezember seinen Abschied feiern.

Darum muss der Düsseldorfer Club schließen

„Heute müssen wir euch mit schwerem Herzen mitteilen, dass das Silq zum Jahresende seine Pforten schließen wird“, heißt es unter dem entsprechenden Instagram-Posting des Nachtklubs. „Diese Entscheidung war nicht einfach und kam nicht über Nacht. Sie spiegelt eine Vielzahl von Faktoren wider, die weit über das hinausgehen, was auf einer Tanzfläche stattfindet. Es ist eine Zeit des Wandels, der Reflexion und der Wertschätzung dessen, was war“, begründet die Diskothek die Schließung.

Völlig von der Tanzfläche verschwinden wird das Silq jedoch nicht. So möchte der Club in Zukunft unter dem Musiklabel „Silq Musiq“ auch „weiterhin den Soundtrack unserer elektronischen Gemeinschaft prägen“.

„Wir bleiben verbunden durch die Tracks, die wir lieben, und die Erinnerungen, die wir teilen“, schreibt das Team.

Stammgäste und Liebhaber der Location reagierten entsetzt und traurig auf die Meldung. „Bin geschockt, ihr wart der beste Club, den es gab“, schreibt beispielsweise eine Userin unter dem Posting. Eine anderer User bedankt sich beim Silq für die tollen Erlebnisse während der Club-Ära: „Danke für all die schönen Momente. Ihr werdet fehlen.“

Große Abschiedsfeier im Silq Club

Wie es sich für einen Tanzlokal gehört, feiert das Silq noch einmal eine riesige Abschiedsparty, bevor es seine Pforten endgültig schließt. So können Freunde des Clubs vom 29. bis 31. Dezember ein letztes Mal im Elektro-Schuppen abgehen und sich gebührend von der Location verabschieden. Nähere Infos dazu sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Über einen möglichen Nachfolger des Silqs ist derzeit noch nichts bekannt.