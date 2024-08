Sexueller Übergriff in Ratingen bei Düsseldorf: Polizei sucht Zeugen

Sexueller Übergriff in Ratingen bei Düsseldorf: Am frühen Sonntagmorgen (18. August) wurde eine 18-jährige Frau von einem unbekannten Mann belästigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die junge Frau war gegen 5 Uhr mit der U-Bahn-Linie U72 von Düsseldorf nach Ratingen unterwegs. Nachdem sie an der Haltestelle Felderhof ausgestiegen war und die Brücke am Niederbeckweg überquerte, näherte sich ihr ein unbekannter Mann. Er sprach sie in einer anstößigen Weise an und berührte sie unsittlich. Beim Versuch zu fliehen, stürzte die Frau zu Boden, während der Täter flüchtete.

Der gesuchte Mann wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Die genauen Details seiner Erscheinung bleiben jedoch unklar. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, um den Täter zu identifizieren und weitere Informationen zu diesem Vorfall zu sammeln.

