„Sexiest Woman in the World“: Kommt dieser Hollywood-Star schon bald nach Düsseldorf?

Ob Harry Styles, Taylor Swift, Rita Ora oder George Clooney – sie alle hat es bereits nach Düsseldorf verschlagen. Die Einen geben hier ein Konzert, die Anderen lassen sich für ein Charity-Event blicken oder geben den Host für Super-Events wie den MTV European Music Awards. Nun könnte es schon bald einen weiteren US-Star in die Rheinmetropole ziehen.

Megan Fox in Düsseldorf: Kommt der US-Star schon bald in die Rheinmetropole?

Wie die „Bild“ wissen will, soll US-Hollywoodstar Megan Fox von einem Düsseldorfer Beauty-Doc zu einem Charity-Event und zur Eröffnungsfeier seiner neuen Praxis für plastische Chirurgie eingeladen worden sein. Die Feier mit 300 geladenen Gästen soll am kommenden Freitag (16. Juni) steigen.

Neben Fox sollen weitere Promis, wie etwa Marc Terenzi, Verena Kerth und Pietro Lombardi gemeinsam mit seiner Verlobten, der Düsseldorferin Laura Maria Rypa, geladen sein.

Sicher ist: Sollte Megan Fox nach Düsseldorf kommen, wird sie womöglich das ein oder andere feine Zimmer dieser Promi-Hotels in Düsseldorf belegen. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts, „doch das Management von Megan Fox sei sich mit dem Schönheitsarzt einig“, heißt es.

Megan Fox in Düsseldorf: Liebes-Chaos mit Machine Gun Kelly und Hauptrolle in „The Expendables“

Aktuell ziert die 37-Jährige die Schlagzeilen durch ihre Rolle im vierten Teil der erfolgreichen Action-Filmreihe „The Expendables“. Der erste Trailer zum Film wurde in der zweiten Juniwoche veröffentlicht. In Sachen Schauspielerei scheint es bei der US-Amerikanerin zu laufen, weniger gut allerdings in Sachen Liebe: Die Hochzeit mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly, der Anfang Juni bei „Rock am Ring“ 2023 als einer der Main-Acts auftrat, soll aktuell auf Eis gelegt worden sein. Es kursieren Fremdgehgerüchte seitens des Rappers.