Ein 86-jähriger Rentner wurde am Mittwoch (23. Oktober) zwischen 17.20 und 17.50 Uhr in seiner Wohnung in Düsseldorf Unterrath, Kürtenstraße von zwei falschen Handwerkern überfallen und beraubt. Die Täter, zwei unbekannte Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, gaben vor, wegen eines angeblichen Rohrbruchs in der Nähe die Wasserdruckverhältnisse in der Wohnung prüfen zu müssen. Sie bedrohten den Senior, als dieser Verdacht schöpfte und den Notruf wählen wollte.

Nachdem die Täter den Rentner in einem Abstellraum einsperrten, entwendeten sie einen Möbeltresor, der Schmuck und Bargeld enthielt. Die Räuber entkamen unerkannt, möglicherweise durch ein Fenster. Der Geschädigte konnte sich befreien und Nachbarn alarmieren. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Täter, beschrieben als etwa 1,75 Meter groß, einer kräftig und der andere schlanker, sind bisher flüchtig.

Die Polizei warnt die Öffentlichkeit, Unbekannten keinen Zutritt zu ihren Wohnungen zu gewähren. Die Täter könnten den Tresor in einem nahegelegenen Bereich in ein Fahrzeug geladen haben. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Personen mit relevanten Informationen sollten sich beim Kriminalkommissariat 13 melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.