Sekundenschlaf auf der A46: Heinsbergerin (26) überschlägt sich

Ein schwerer Unfall auf der A46 bei Hückelhoven (NRW) sorgte am Donnerstagabend (29. August) für schockierte Gesichter: Eine 26-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Renault Twingo, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand.

Der Albtraum begann, als die junge Frau auf dem Weg in Richtung Heinsberg unterwegs war und in einen gefährlichen Sekundenschlaf verfiel. Als sie plötzlich ein anderes Fahrzeug vor sich bemerkte, wich sie reflexartig nach links aus – und verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto. Der Twingo driftete nach rechts ab, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals.

Heinsbergerin befreite sich selbst aus Unfallauto

Trotz der schweren Verletzungen konnte sich die Heinsbergerin selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurde umgehend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei ernst, aber sie habe großes Glück gehabt, dass sie noch lebt.

Doch nicht nur ihr Auto wurde zerstört: Zwei nachfolgende Pkw fuhren über umherliegende Fahrzeugteile und erlitten dabei leichte Beschädigungen. Der Schock bei allen Beteiligten sitzt tief.

Dieser Vorfall zeigt erneut, wie gefährlich auch nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit im Straßenverkehr sein kann. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch, aber eines steht fest: Sekundenschlaf am Steuer kann fatale Folgen haben!

