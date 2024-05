Mitglieder der Scientology-Bewegung sind aktuell wieder in Düsseldorf unterwegs um die Werbetrommel zu rühren. Der Verfassungsschutz ist besorgt über die Methoden der stark umstrittenen Organisation.

Nach einem Post auf Reddit landet aktuell wieder besonders problematische Post in den Briefkästen der Düsseldorfer Bürger: Ein Flyer mit zahlreichen Smileys, Kleeblättern und Marienkäfern, darüber die Überschrift „Glück versprühen & verspüren“ und der Untertitel „Der Weg zum Glücklichsein“. Oder, um es mit den englischen Worten von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard zusagen: „The Way to Happiness“ – diesen Titel trägt eine seiner Schriften.

Nun mag der Weg zum Glücklichsein in Zeiten wie diesen besonders verlockend wirken – was am Ende des Weges liegt, dürfte vielen aber wohl weitaus weniger gefallen. Laut Verfassungsschutz versuchen die Broschüren gezielt „Menschen auf vermeintlich problematische Erscheinungen oder Stimmungslagen in ihrem Leben aufmerksam zu machen und Interesse daran zu wecken, etwas zu ändern oder Hilfe zu suchen“ – immer mit dem Hintergedanken die Kontaktdaten abzugreifen und die Neuzugänge an die Gemeinschaft zu binden.

Weiter heißt es: Die Sekte strebe „eine scientologische Gesellschaft an, in der an die Stelle des Demokratieprinzips und der Grundrechte ein auf der bedingungslosen Unterordnung des Einzelnen beruhendes, totalitäres Herrschaftssystem unter scientologischer Führung tritt“. Am besten entsorgt ihr den Flyer also am besten gleich zusammen mit überflüssiger Werbung in die Altpapiertonne – dort führt der Weg zwar nicht zum Glücklichsein, aber zum Recycling.