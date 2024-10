Schwerer Verkehrsunfall in Krefeld: Auto crasht mit LKW

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in Krefeld. Am Donnerstag (10. Oktober) gegen 21.30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW im Kreuzungsbereich der Berliner Straße und der Essener Straße. Der 70-jährige Pkw-Fahrer aus Mülheim an der Ruhr erlitt dabei schwere Verletzungen, die zeitweilig als lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Weiterlesen: Schwerer Verkehrsunfall in Duisburg-Baerl mit zwei Verletzten

Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Bereich der Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.