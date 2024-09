Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf-Rath: Fußgänger verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 18. September, in Düsseldorf-Rath. Ein 86-jähriger Fußgänger wurde von einer Straßenbahn erfasst und musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich um 14.41 Uhr, als der Fußgänger den Gleisfußgängerüberweg am Hirschweg überquerte.

Der Straßenbahnführer, ein 59-jähriger Mann, näherte sich der Haltestelle in Fahrtrichtung Benrath und warnte mit den vorgeschriebenen akustischen Signalen. Trotz der sofort eingeleiteten Bremsmaßnahmen konnte der Fahrer der Linie U 72 den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik Düsseldorf gebracht.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.