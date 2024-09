Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Golzheim. Eine Frau starb und eine andere wurde schwer verletzt, nachdem die Fahrerin vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Die Unfallursache wird mit überhöhter Geschwindigkeit, sowie Drogen- und Alkoholkonsum der Fahrerin in Verbindung gebracht.

Die Polizei wollte den Toyota der Fahrerin gegen 5:18 Uhr auf der Heinrich-Heine-Allee kontrollieren. Nachdem sie zunächst angehalten hatte, flüchtete sie plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über das Joseph-Beuys-Ufer in Richtung Cecilienallee. Die Fahrerin überfuhr mehrere rote Ampeln und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug auf der Rotterdamer Straße, wo sie gegen mehrere Bäume prallte. Die 42-jährige Beifahrerin erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die 30-jährige Fahrerin wies Anzeichen von Drogen- und Alkoholkonsum auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, woraufhin sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurden auch Blutproben entnommen.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Es wurde festgestellt, dass die Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

