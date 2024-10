Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Montag (28. Oktober) am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Ein Mann fiel in die Gleise und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Abgetrennte Finger im Gleisbett gefunden

Die Feuerwehr Düsseldorf informierte die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über diesen medizinischen Notfall. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen am Unfallort auf den verletzten Mann, der deutliche Anzeichen eines Drogen- oder Alkoholeinflusses zeigte und eine schwerwiegende Amputationsverletzung an der rechten Hand hatte. Erstversorgung wurde von den Beamten geleistet, bis professionelle Rettungskräfte eintrafen.

Die abgetrennten Finger des Mannes konnten im Gleisbett gefunden und an das Rettungsteam übergeben werden.

Ursache des Unfalls bereits geklärt

Eine Videoanalyse des Vorfalls schloss Fremdverschulden aus. Der Mann überquerte die Bahnsteigkante und fiel zwischen zwei Waggons eines stehenden Zuges in den Gleisbereich. Beim Anfahren des Zuges wurden ihm zwei Finger abgetrennt. Trotz seiner Verletzungen gelang es dem Mann, sich aus dem Gleisbereich zu befreien und sich zum Konrad-Adenauer-Platz zu schleppen.

Ein aufmerksamer Reisender bemerkte den Vorfall und alarmierte umgehend die Rettungsdienste.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.