Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in Düsseldorf-Bilk. Eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Alpen verlor auf der Völklinger Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte von der Hochstraße mehrere Meter in die Tiefe. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht – Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die junge Frau war stadtauswärts unterwegs, als sie nach der Kreuzung Völklinger Straße/Fährstraße auf den linken Fahrstreifen wechselte. In einer scharfen Linkskurve auf dem Überflieger zur Plockstraße kam es zum Unfall. Zeugen berichteten, dass sie mit ihrer BMW die Kontrolle verlor und über die rechtsseitige Brüstung geschleudert wurde.

Glücklicherweise besteht laut neuesten Ermittlungen keine Lebensgefahr mehr.

