Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Köln (NRW) erlitt ein Fahrer (42) schwere Verletzungen. Was war passiert?

Schwerer Unfall auf A4 Richtung Köln

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, den 27. August, nahe Bensberg im Rheinisch-Bergischen Kreis. Der Lkw, beladen mit Paletten, kollidierte in einer Baustelle mit Warnbaken, einer mobilen Betonschrammwand und einem Baustellenfahrzeug. Der verletzte Fahrer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrtrichtungen der Autobahn wurden zeitweise vollständig gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bensberg umgeleitet. Ein Team der Polizei Düsseldorf, unterstützt durch eine Drohne, nahm den Unfall auf. Später am Tag konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, doch die rechte Spur blieb bis in die Nacht gesperrt.

Zusätzliche Zeugenaufrufe der Polizei Köln

Die Polizei Köln bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfalls. Zeugen, die Angaben zum Hergang oder zum Fahrverhalten des Sattelzugs vor dem Unfall machen können, werden dringend gesucht. Informationen können an das Verkehrskommissariat 2 weitergegeben werden.

