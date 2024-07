Mann klaut Lieferwagen – Paketbote wirft sich auf Motorhaube

Ein Zusteller eines bekannten Onlinehändlers erlitt schwere Verletzungen, als er versuchte, den Diebstahl seines Transporters in Düsseldorf zu verhindern. Der Vorfall ereignete sich am Montag, den 22. Juli 2024, um 14.23 Uhr. Mutig sprang der Mann auf die Motorhaube, als ein Dieb das Fahrzeug in Betrieb nahm und davonfuhr. Der Zusteller wurde mehrere Hundert Meter mitgeschleift, bevor ein Zusammenstoß mit einem Linienbus der Rheinbahn ihn von der Motorhaube schleuderte.

Der 39-jährige Auslieferungsfahrer hatte gerade versucht, seinen weißen Citroen Jumper auf der Grafenberger Allee zu beladen, als der unbekannte Täter in das Fahrzeug einstieg und losfuhr. Der Fahrer stellte sich dem Dieb entgegen und wurde durch den folgenden Verkehrsunfall schwer verletzt. Er musste umgehend medizinisch versorgt werden. Der Täter konnte unerkannt mit dem Transporter fliehen und fuhr in Richtung Ludenberger Straße, bevor er verschwand.

Verkehrsunfall auf der Grafenberger Allee

Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen zu diesem schweren räuberischen Diebstahl aufgenommen. Der Fall hat hohe Priorität, da sowohl das Wohlergehen des Zustellers als auch die Rückgewinnung des gestohlenen Transporters im Vordergrund stehen. Die Polizei setzt alles daran, den skrupellosen Täter zu fassen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise zum Standort des weißen Citroen Jumper oder zum Täter geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden. Jede Information könnte entscheidend sein, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Straftaten zu verhindern.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.