Fahndung abgeschlossen: Düsseldorfer Polizei stellt kriminellen Teenie

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 14-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche stand im Fokus der Justiz, da das Amtsgericht Mannheim ihn mittels Haftbefehl suchte. Seine Vergehen waren schwerwiegend und betrafen einen Raub sowie eine gefährliche Körperverletzung im Vorjahr. Nach der Identitätsfeststellung im Hauptbahnhof folgte die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt, um den behördlichen Anordnungen Folge zu leisten.

Die Beamten entdeckten während einer routinemäßigen Überprüfung nach einer Zugfahrt ohne gültigen Fahrschein, dass der Jugendliche gesucht wurde. Der Untersuchungshaftbefehl stand in direktem Zusammenhang mit den Straftaten, die zuvor begangen wurden. Er sitzt derzeit in einer JVA.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.