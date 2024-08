Elf Jahre lang war das Schwan-Restaurant in Pempelfort ein beliebter Treffpunkt für viele Düsseldorfer. Doch das ist nun vorbei: Seine Türen an der Ecke Duisburger-/Sternstraße sind seit dem 20. Juli 2024 geschlossen. Was steckt hinter dieser Entscheidung? Und was erwartet die Besucher in Zukunft an dieser Stelle?

Auf einem rosa Zettel, angeprangert auf den Fenstern des nun leblosen Schwans, wird Passanten bestätigt: „An dieser schönen Ecke entsteht etwas Neues: Der Schwan Pempelfort gibt den Staffelstab weiter“. Außerdem wird deutlich, dass das Restaurant auf der Suche nach einer größeren Räumlichkeit ist – ein möglicher Grund für diesen Entschluss?

Schwan-Familie gibt den Staffelstab weiter: Das ist am Standort in Pempelfort geplant

„Keine Sorge – wir schließen nicht einfach!“, werden Fans der Schwan-Küche in einem Statement auf den Social-Media-Kanälen besänftigt. Gäste erwartet hier ein neues gastronomisches Konzept aus der Hand der nächsten Generation. Ein neuer Name wurde auch schon gekürt.

Noch im August soll die neue Lokalität eröffnen, die als ein „Neuanfang“ und „Reload“ für die Schwan-Familie gesehen wird.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigt uns Gründerin Kerstin Rapp-Schwan, das weitere Infos zu einem Pressetermin in der zweiten Augusthälfte verraten werden. Bis dahin wird fleißig umgebaut – und übrigens auch noch nach Personal gesucht.

Die gewohnte Schwan-Küche gibt es weiterhin in den zwei weiteren Düsseldorfer Standorten in Derendorf und am Burgplatz sowie in Neuss am Markt.