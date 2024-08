Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien beginnt heute für die meisten der über 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen wieder der Unterricht. Laut dem Schulministerium in Düsseldorf werden damit rund 45.000 Kinder und Jugendliche mehr als im vergangenen Schuljahr an den über 5.400 Schulen des Landes unterrichtet.

Weiterlesen: Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen

Die rund 180.000 Erstklässler werden entweder am Mittwoch oder am Donnerstag eingeschult, je nach Entscheidung ihrer jeweiligen Grundschule. Im Schuljahr 2023/24 starteten etwa 4.000 „i-Dötzchen“ weniger als im Vorjahr, wie die offiziellen Schuldaten zeigen.

Am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr wird Schulministerin Dorothee Feller (CDU) an der Auftaktveranstaltung der Aktion „Brems Dich!“ der Landesverkehrswacht teilnehmen. Zusammen mit zwei Einschulungsklassen wird sie in Essen das sichere Überqueren der Straße üben. In NRW setzen immer mehr Städte auf sogenannte Schulstraßen, um den Schulweg für Kinder sicherer und frei von Autos zu gestalten.

dpa