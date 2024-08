Schock für Fortuna Düsseldorf: Nachwuchsspieler stirbt nach Badeunfall

Ein Nachwuchsspieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist beim Baden in einem Duisburger See tödlich verunglückt. „Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Der ganze Verein sei schockiert und befinde sich in tiefer Trauer, hieß es in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken.

Der Spieler aus der U17-Mannschaft der Fortuna war am Dienstagabend beim Baden im Bertasee verunglückt und starb später an den Folgen im Krankenhaus. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, wurde der junge Mann zuvor noch von Tauchern aus dem See geholt und reanimiert.

Trainings- und Spielbetrieb aller Nachwuchsteam ausgesetzt

Die Anteilnahme und das tiefe Mitgefühl gelte der Familie und den Angehörigen sowie allen Mannschaftskollegen und dem gesamten Team im Nachwuchsleistungszentrum, sagte Allofs. Der Trainings- und Spielbetrieb aller Nachwuchsteams von der U9 bis zur U19 werde bis auf Weiteres ausgesetzt, hieß es.

mit Material der dpa