Schnee in NRW: Die schönsten Winter-Fotos

Wenn man eines Morgens aufwacht, die Nachbarn draußen schon beim Schneeschieben und die Flocken leise aufs Dach rieseln hört, dann ist eines klar: beim Blick aus dem Fenster wartet entweder das nasse Grau oder eine strahlend weiße Winterlandschaft. Eins ist klar, Schnee ist und bleibt ein wahres Naturschauspiel. Die schönsten Winter-Fotos aus NRW haben wir für euch zusammengestellt!

Königswinter mit Blick auf die mit Schnee bedeckte Drachenburg. Foto: Thomas Banneyer/dpa Winterberg: Zwei Spaziergänger und ein Snowboarder sind auf der künstlich beschneiten Piste am Poppenberg unterwegs. Foto: Bernd Thissen/dpa In Düsseldorf -Pempelfort fangen die ersten Schneeflocken an zu rieseln. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Wintersportler sind über einer künstlich beschneiten Piste an der Remmerswiese im Skilift unterwegs. Das Skigebiet in Winterberg ist mit zwei Liften in die Saison gestartet. Foto: Bernd Thissen/dpa Auch in Weisweiler, einem Stadtteil von Eschweiler in der Städteregion Aachen beginnt die erste Dezemberwoche mit einer Ladung Schnee. Foto: Tonight.de / Philine Im Kreis Mettmann in Velbert kann schon bald der erste Schnee geschaufelt werden. Foto: Tonight.de / Denise Breidbach Im Kölner Süden geht es in Sachen Schneefall in der ersten Dezemberwoche noch ziemlich mau zu. Foto: Tonight.de / Johanna Ristau

Ausflugstipps im Winter in NRW: Was kann man im Winter in NRW tun?

Auch, wenn es draußen nass und kalt ist, ist der Winter für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres – das liegt nicht nur an den Geschenken zu Weihnachten, sondern auch an den schönen, winterlichen Landschaften, die sich in weiten Teilen NRWs bieten. Doch wo kann man in NRW in den Schnee fahren und welche Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen sind im Winter empfehlenswert?

Egal ob gemütliche Wellness-Stimmung oder ambitionierte Wandertouren – für jeden Geschmack ist mit Sicherheit etwas dabei! Unsere Top 11 für Ausflüge und Aktivitäten in NRW im Winter für euch im Überblick.