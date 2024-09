Schlimmer Verkehrsunfall in Düsseldorf: Zwei Fußgängerinnen wurden am Samstagabend (21. September) im Stadtteil Flingern schwer verletzt. Die 20 und 21 Jahre alten Frauen mussten nach dem Unfall in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden, wobei bei einer der Verletzten Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Spuren zu sammeln. Die Erkrather Straße war infolge des Unfalls in Richtung stadtauswärts für mehrere Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich um 20.38 Uhr. Ein 20-jähriger Fahrer aus Düsseldorf war mit seinem Ford Fiesta auf der Erkrather Straße unterwegs, als die beiden Frauen die Straße überqueren wollten. Laut Zeugenaussagen traten die Fußgängerinnen plötzlich zwischen geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste beide mit seinem Fahrzeug. Sie wurden zu Boden geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Passanten leisteten erste Hilfe, bis die Notärzte eintrafen. Der junge Fahrer wurde einem Drogentest unterzogen und es wurde eine Blutprobe entnommen, während sein Fahrzeug von der Polizei sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an. Der ÖPNV der Rheinbahn war durch die Sperrungen ebenfalls beeinträchtigt. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Informationen zum Unfallhergang liefern können, sich zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.