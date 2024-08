Crash in Düsseldorf: Radfahrer stößt mit Müllfahrzeug zusammen

Am Montag, den 12. August 2024, ereignete sich gegen Mittag ein schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf. Ein Radfahrer kollidierte auf der Münchener Straße mit einem Müllfahrzeug und musste daraufhin behandelt werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Fahrer des Müllfahrzeugs war in Richtung Garath unterwegs, als es in Höhe der Itterstraße zum Zusammenstoß kam. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.