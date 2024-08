Das ehemalige Schlösser Quartier am Anfang der Ratinger Straße liegt bereits seit über einem Jahr brach, der angrenzende Henkel-Saal wurde immerhin noch eifrig zu Karneval und zuletzt zur EM 2024 als Public Viewing Spot genutzt. Jetzt steht endlich fest wie es weitergehen soll. So viel vorab: die musikalische und inszenatorische Gestaltung dürfte durchaus für Diskussionsstoff sorgen.

Denn anstelle es jedem Recht zu machen, fokussieren sich die neuen Jungs hinter den Kulissen – die in Bayern beheimatete Concept Family – auf eine ganz bestimmte Gruppe von feiererprobten Nachtschwärmern: Das Schlager Café soll alle Fans von Helene Fischer bis Michelle, von Vanessa Mai über Andrea Berg bis Heino ansprechen. Als Vorbild nimmt man das legendäre Hard Rock Café, versetzt das Konzept aber mit viel Liebe zum Detail in die Welt des Schlagers.

Erste Konzeptbilder vom Schlager Café findet ihr hier:

Hinter den Kulissen vom Schlager Café in Düsseldorf

Das dazugehörige Gastro-Konzept hat Schlager-Experte Franz Leibinger in Zusammenarbeit mit der Concept Family entwickelt – letztere dürften Düsseldorfern allen voran durch das Wilma Wunder am Martin-Luther-Platz bekannt sein.

Und in der Tat ist auch der dortige Geschäftsführer Thorsten Jablonka mit an Bord und will die Zügel im Schlager Café übernehmen: „Wir sind überzeugt, dass das Schlager Café ideal auf die legendäre Ratinger Straße passt. Schlagermusik lädt ein zum Feiern, eine gute Zeit haben und bringt auch genau die richtige Dosis Ausgelassenheit mit. Wir freuen uns sehr auf den Start und werden unseren Gästen mit Sicherheit ein tolles Gesamtpaket aus Essen, Trinken und Tanzen präsentieren“, so Jablonka.

Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Diese Restaurants, Cafés und Geschäfte machen auf!

Das Konzept stand wohlgemerkt schon länger im Raum – und soll sich nach seinem etwaigen Erfolg in Düsseldorf durchaus auch in andere deutsche Städte ausweiten lassen. Dabei ist die Zielgruppe der Schlagerfans allein in Deutschland alles andere als klein: Mehr als 13 Millionen Menschen hierzulande hören gerne Schlager und das Genre ist auf Platz drei der beliebtesten Musikrichtungen der Deutschen, wie ein Umfrageergebnis von Statista bezeugt.

In Düsseldorf ist das Schlager Café sicher nicht die erste Location, die Schlager spielt, genauso sicher aber die erste, welche sich dem musikalischen Programm auf diese opulente Art und Weise auch inszenatorisch unterwirft.

Besondere Schmuckstücke der Schlagerstars

Franz Leibinger, Vorstand der Konzeptgesellschaft, unterstreicht die Besonderheit: „Das Schlager Café ist mehr als nur ein Restaurant – es ist eine Bühne für unvergessliche Momente. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich unsere Gäste nicht nur als Besucher, sondern als Teil des Geschehens fühlen.“ Das Interieur soll die bunte Welt des Schlagers widerspiegeln, dazu gehören auch Discokugeln und stoffbezogene Accessoires.

Eine weitere Idee mit Bezug zum Hard Rock Café will er dabei nicht unerwähnt lassen: „Besonderes Highlight werden die im Schlager Café ausgestellten Musikexponate der Stars des Schlagers sein. Gutes Essen zu genießen und dabei das Kleid, die Jacke des Idols oder die Goldene Schallplatte des Lieblingsmusikers zu bestaunen, macht den Besuch so faszinierend.“

Restaurant Hitchcoq in Düsseldorf-Pempelfort: Darum ist „Chicken and Waffles“ ein besonderer Genuss

Wann kommt das Schlager Café nach Düsseldorf?

Nach Angaben der Concept Family sollen die Umbauarbeiten bereits im September 2024 beginnen, der Eröffnung wird noch vorsichtig mit „Ende 2024“ angegeben – wer die Branche im Blick hat, der weiß, dass immer mal gerne etwas dazwischen kommen kann.

Künftig soll das Schlager Café dann auf insgesamt 330 Quadratmetern etwa 160 Gästen Platz bieten. Der nebenan liegende Henkel-Saal mit seinen 550 Quadratmetern wird erneut als Eventfläche genutzt – nach Angaben der Rheinischen Post übrigens auch weiterhin für die Heimatabende der Jonges und das Düsseldorfer Brauchtum.

Tipps für Düsseldorfer: 7 besondere Cafés, die die Kaffeepause zum Erlebnis machen

Schlager Café kulinarisch: Deutsche Küche und Schlösser Alt

In Sachen Speisekarte soll das Menü moderne Interpretationen deutscher Wirtshausküche mit Bezügen zur Schlagerwelt bieten – da darf man sich bestimmt auf die ein oder andere Schnitzel-Variante, Flammkuchen und Kult-Gerichte wie den „Toast Hawaii“ freuen. Als kühle Drinks dazu gibt es natürlich Schlösser Alt als „Lokalmatador“, diverse Weine bis hin zu Cocktail-Klassiker und alkoholfreie Getränke.

„Dass in Düsseldorf jetzt das erste Schlager Café entsteht und wir dieses hitverdächtige Konzept als Bierpartner begleiten dürfen, freut uns sehr“, so Peter Kapfer, Geschäftsführer der Brauerei Schlösser. „Das wird eine echte Bereicherung für unsere Stadt, gibt es doch bisher nichts Vergleichbares – weder bei uns noch anderswo in Deutschland.“

Düsseldorf-Golzheim: Geheimnisvolle Glaskuppeln gesichtet – das steckt dahinter!

Gäste-Interaktion und viele Events im Schlager Café geplant

Neben einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken wird das Schlager Café ein umfangreiches Programm an Events und Specials bieten, die tief in der Schlagerkultur verwurzelt sind. Von Karaoke-Abenden, die zum Singen der Lieblingshits einladen, bis hin zu Schlager-Quiz-Abenden wird das Schlager Café regelmäßig zum Schauplatz für Unterhaltung und geselliges Beisammensein.

Nachtleben in Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub, Nachtresidenz und Co.

Darüber hinaus werden Konzerte und Motto-Partys das Angebot abrunden, um eine lebendige und interaktive Atmosphäre zu schaffen – viele Düsseldorfer erinnern sich bis heute an legendäre Partys wie etwa die „I Love Düsseldorf“ und „Old but Gold“.

Alles auf einen Blick: