Rauschgift-Razzia in NRW erfolgreich: Drei Festnahmen und mehr

Bei einem Großeinsatz der Düsseldorfer Polizei gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität in mehreren NRW Städten wurden am frühen Donnerstagmorgen (17. Oktober) drei Männer festgenommen. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten (SEK) beteiligt. In dem Sachverhalt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes ermittelt.

Über das Verfahren und die Ergebnisse der Durchsuchungen und Festnahmen möchten die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Staatsanwältin Laura Neumann, und der Einsatzleiter, Kriminaldirektor Michael Graf von Moltke, in einer Pressekonferenz am Montag, 21. Oktober, die Medien informieren.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.