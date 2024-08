San Hejmo in Weeze: Tödlicher Arbeitsunfall beim Abbau des Festivals

Am Wochenende feierten Zehntausende Menschen das San Hejmo Festival in Weeze. Am Sonntag (18. August) mussten dann aber auch die letzten Gäste den Campingplatz des Musikevents verlassen. Für die Organisatoren begann damit der Abbau der Veranstaltung. Doch während dieser ereignete sich ein verheerender Unfall, der das ganze Festival überschattet.

Wie die Kreispolizei Kleve berichtet, wurde ein 24-jähriger Mann aus Münster von im Rahmen der Abbauarbeiten am Montag (19. August) gegen 12.35 Uhr von einem Radlader überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch vor Ort, heißt es weiter. Der Radlader wurde zum Unfallzeitpunkt von einer 18-Jährigen aus Wachtendonk gefahren. Sie erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Mitarbeiter und Veranstalter des San Hejmo geschockt

Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam (VU-Team) der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen. Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz erschienen ebenfalls vor Ort. Die 18-jährige Fahrerin des Radladers und Zeugen des Vorfalls wurden durch ein Team des Opferschutzes der Polizei Kleve vor Ort betreut. Die Benachrichtigung der Eltern des Verstorbenen erfolgte durch den Opferschutz der Polizei in Siegburg.

Auch Weezes Bürgermeister Georg Koenen war vor Ort auf dem Festivalgelände und berichtet der „NRZ„, dass die Mitarbeitenden von San Hejmo tief geschockt sind. Koenen selbst wurde gegen 14 Uhr von dem Unfall informiert. „Alle Mitarbeiter sind niedergeschlagen. Eine ganz tragische Geschichte“, so der Bürgermeister zu der Zeitung. Auch der Veranstalter des Events sei schwer von dem Unglück getroffen worden, berichtet Koenen weiter, welcher vor Ort mit den Rettungskräften sprach: „Viele waren geschockt und in sich gekehrt.“

Bereits zum dritten Mal fand das San Hejmo auf dem Gelände des Flughafens in Weeze statt. Rund 65.000 Menschen feierten in diesem Jahr friedlich beim Musikfestival. Einen derart schlimmen Unfall hatte es in der Geschichte des Events noch nicht gegeben.