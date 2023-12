Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Samstags in der Boston Bar: So wurde in den dritten Advent gefeiert – alle Fotos

17. Dezember 2023

"I'm Shipping Up To Boston": In der beliebten Bar in Düsseldorf wurden zum Höhepunkt der Woche wieder zahlreiche Cocktails über die Theke, und Nachtschwärmer über die Tanzfläche geschoben. Wir zeigen die Bilder.