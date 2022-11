Düsseldorf

Samstag in der Boston Bar: Legendäre Bilder vom 19. November

20. November 2022

"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?" – In der Boston Bar verloren die Nachtschwärmer an diesem Samstag wieder komplett das Zeitgefühl und verloren sich im wunderbaren Rausch der Nacht. Wir zeigen die Fotos.