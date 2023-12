Moderatorin Sabine Heinrich beim WDR 2 Weihnachtswunder: „Hier spürt man, was es wirklich bedeutet“

Die Weihnachtszeit ist bekanntlich nicht nur die Zeit des Nehmens, sondern auch des Gebens. In diesem Sinne sammelt das WDR 2 Weihnachtswunder Spenden für Mütter in Not. Live aus dem Glashaus am Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf senden neben Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug auch die beliebte Radiomoderatorin Sabine Heinrich. Im Tonight-News-Interview hat Heinrich verraten, was die Aktion für sie so emotional und besonders macht.

Das Konzept sei einfach: „Ihr spendet für den guten Zweck – wir spielen dafür fünf Tage lang rund um die Uhr eure Wunschhits auf WDR 2, live aus unserem Glashäuschen“, erzählt uns die 46-Jährige im Backstagebereich. „In diesem Jahr kommen die Spenden Müttern weltweit in Not zugute.“ Heinrich, die selbst Mutter einer Tochter ist, betont, dass es wichtig ist, das Thema hilfsbedürftiger Mütter und Kinder nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über in den Fokus zu rücken.

Emotionale Geschichten beim WDR 2 Weihnachtswunder

„Das WDR 2 Weihnachtswunder ist ein Ort der Liebe, der Hoffnung und der Gemeinschaft“, findet die Wahlkölnerin. „Hier spürt man, was Weihnachten wirklich bedeutet. Es ist ein Fest der Familie, der Freunde und der Nächstenliebe“, so Heinrich sichtlich emotional.

Ihr Highlight beim WDR 2 Weihnachtswunder sei das Publikum selbst. „Ich liebe es, die Menschen zu sehen und zu hören, wie sie mitsingen und mitfeiern“, sagt sie. „Das macht das Weihnachtswunder zu etwas ganz Besonderem.“ Sie frage sogar plötzlich „wildfremde Menschen, ob ich sie umarmen darf“. Eine Belohnung für all diejenigen, die extra von außerhalb angereist kommen, um die Moderatoren vor Ort zu unterstützen und ihre Spenden in die Box zu werfen.

Auf die Frage, welche Begegnung ihr in den vergangenen Tagen besonders hängengeblieben sei, weiß Heinrich direkt eine Antwort: „Es waren vorhin vier Sehbehinderte zu Besuch, die nicht nur eine dicke Summe Spendengelder mitgebracht haben, sondern auch einen Wunsch: Sie wollten Thomas Bug und mich ’sehen‘, so haben sie gesagt“.

Die gebürtige Ruhrpottlerin imitiert, wie die Besucher ihre Gesichter mit den Händen behutsam abtasteten. „Einer sagte zu mir, dass ich gerne und viel lache, denn er hätte meine Lachfältchen gespürt. Ich war danach ganz beseelt.“ Auch ihr Kollege Thomas Bug, der eigentlich immer einen flotten Spruch parat habe, wurde ganz „butterweich“, so die Moderatorin.

So bleiben die Moderatoren während des WDR 2 Weihnachtswunders fit

Wann wer genau am Mikrofon steht und öffentlich sichtbar ist, ergibt sich meist spontan. Natürlich brauchen alle zwischendurch auch einmal eine längere Ruhepause, denn die Moderatoren senden insgesamt 107 Stunden live aus Düsseldorf.

„Ich vergleiche es gerne mit einem Langstreckenmarathon, den wir als Moderations-Team gemeinsam angetreten sind“, erzählt Heinrich. „Wach halte ich mich nicht mit Kaffee, denn diesen vergesse ich aktuell sogar zu trinken“, verrät sie. Für gutes Catering werde gesorgt, im eigenen Schlafcontainer, so gut es geht, zur Ruhe gefunden.

Wenn die Aktion in Düsseldorf am Mittwochabend (21. Dezember) zu Ende geht, sehnt die Moderatorin während den Weihnachtstagen besonders eines herbei: „Ich habe hier nonstop Familie, Kinder und lächelnde Gesichter um mich herum. Ich spüre Heimweh und freue mich auf nichts so sehr, wie auf die Zeit mit meiner Tochter.“

Auch in diesem Jahr bietet die Spendenaktion, die gemeinsam mit Aktion Deutschland Hilft auf die Beine gestellt wird, ein buntes Programm mit Musik, Comedy und Gesprächen.