Rücktritt! Walid El Sheikh jetzt kein Sprecher der Altstadtwirte mehr

Es sind turbulente Zeiten: Der Krieg zwischen Israel und Palästina erhitzt viele Gemüter und sorgt für Zündstoff zwischen zwei Lagern. Eine „falsche“ Äußerung kann insbesondere für prominente Personen schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Das erlebt auch Groß-Gastronom Walid El Sheikh aus Düsseldorf, der zuletzt wegen eines politischen Instagram-Posts einen gastronomischen Auftrag bei der Düsseldorfer Galopprennbahn verloren hatte.

Weil er auf Instagram öffentlich auf das Leid der im Gaza-Streifen lebenden Bevölkerung aufmerksam machte, die Militäroperation Israels als Genozid bezeichnete und die Rüstungsbeteiligung Deutschlands kritisierte, forderte unter anderem FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann seinen Rücktritt als Sprecher von den Altstadtwirten.

Düsseldorf: Walid El Sheikh tritt als Sprecher von den Altstadtwirten zurück

Jetzt gab auch Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller in einem Interview mit dem „Express“ zum Besten, dass es aus seiner Sicht keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Walid El Sheikh gebe. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) forderte den Düsseldorfer nun ebenfalls zum Rücktritt auf.

Am 14. Mai reagiert El Sheikh mit einem Schreiben an die Altstadtwirte, das Tonight Düsseldorf vorliegt. In dem Brief heißt es:

„Liebe Wirtegemeinschaft,

hiermit gebe ich meinen Rücktritt vom Amt des Wirtesprechers der Altstadtwirte bekannt. Die Tätigkeit hat mir viel Freude bereitet und ich habe mein Arbeitsumfeld sehr geschätzt. Als Unternehmer möchte ich die Altstadt und Düsseldorf weiter voranbringen und innovativ gestalten. Zuletzt stellte sich jedoch heraus, dass die Bekleidung dieses öffentlichen Amtes mit meinem persönlichen politischen Engagement zugunsten der humanitären Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht zu vereinbaren ist. Um dem Verband weiterhin eine zielorientierte und fokussierte Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen, bin ich diesen Schritt als Konsequenz auf die vergangenen Ereignisse gegangen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für Euer Vertrauen.

Mit gastfreundlichen Grüßen,

Walid El Sheikh“

HôtelHôtel: Neue Bar von Walid El Sheikh eröffnet am Mittwoch, 15. Mai

Zu tun hat Walid El Sheikh aber auch ohne dieses Amt genug. Denn neben seinen derzeit sechs gut laufenden Gastronomien in der Düsseldorfer Altstadt sowie am Medienhafen eröffnet am Mittwoch, 15. Mai, eine weitere Bar des polarisierenden Gastro-Visionärs. Tonight Düsseldorf berichtete bereits im Vorfeld über das Konzept des HôtelHôtel auf der Andreasstraße 13. Bei der Eröffnung werden wir natürlich für euch dabei sein. Hier findet ihr dann alle Fotos des Abends.