Düsseldorf: Neuer Weihnachtsmarkt am Rhein - hier sind die Details!

Erstmals, seit über 30 Jahren, konnte der Zirkus Roncalli diesen Sommer nicht am Rhein gastieren. Grund dafür war die Fanmeile der Fußball-EM 2024. Dafür beschert es Düsseldorf jetzt mit einem neuen Highlight: Die Weihnachtspromenade, eine Idee von Roncalli und unter der Federführung von Zirkusdirektor Bernhard Paul, verwandelt das Rheinufer zwischen Burgplatz und Alter Hafen in eine winterliche Flaniermeile. Was jetzt bekannt ist.

Gläserne Pavillons und begehbare Restaurants beim Weihnachtsmarkt am Rhein

Der neue Markt ist interessant für alle, die Weihnachten mit einem Hauch von Nostalgie feiern möchten. Inspiriert vom Flair des Zirkus Roncalli, bietet die Promenade mit rund 30 Ständen eine Mischung aus Kunst, Kultur und Kulinarik. Historische Foodtrucks und Verkaufswagen aus der Privatsammlung von Zirkusdirektor Bernhard Paul sorgen sicherlich für den einen oder anderen Fotomoment.

Verkauft wird hier jeweils zur Hälfte Gastronomie und Waren. Dazu gehören Klassiker wie Bratwurst und Pommes sowie Crêpes und Waffeln, aber auch exotischeres, wie etwa aus Südafrika und Portugal. Auch vegetarische und vegane Optionen sind hier zu finden. „Ausgeschenkt wird unter anderem Bio-Glühwein eines Pfälzer Winzers, der nach eigener Rezeptur speziell für diesen Markt entwickelt wurde“, so Paul während der Pressekonferenz am 10. Oktober.

Die Düsseldorfer Weihnachtmärkte: Jedes Jahr ein Muss für jeden Weihnachtsfan. Mit insgesamt sechs verschiedenen Themenmärkten erstreckt sich der Weihnachtszauber durch die ganze Innenstadt. Foto: Shutterstock.com / Thomas Quack Die Winterwelt mit der Eisfläche "Kö on Ice" bringt zahlreiche Besucher wieder in die Schlittschuhe. Foto: Tonight News / M. Gramatke Das Glühtürmchen "Zum Olli" auf dem Weihnachtsmarkt der Düsseldorfer Kö lockt in diesem Jahr mit einer grün-glitzernden Neuheit. Foto: Tonight News / M. Tempels Das Riesenrad "Wheel of Vision" während der Weihnachtszeit auf dem Burgplatz. Foto: Shutterstock.com / Peeradontax Ein, zwei oder drei Glühweine auf der Almhütte in der Winterwelt Düsseldorf: gehen immer! Foto: Tonight News "Kö on Ice" 2021 – im Rahmen einer besonderen Ausgabe der Rollnacht. Foto: Tonight News Die Füchschen-Alm an der Eisfläche "Kö on Ice" 2023. Foto: Tonight News / M. Gramatke So sah es 2019 noch in der Almhütte aus. Foto: Tonight News Foto: Tonight News Fernab vom innenstädtischen Trubel: Der "Weihnachtszauber" auf dem Areal Böhler. Ein Tipp für Familien und Hundebesitzer! Der Weihnachtsmarkt auf dem Schadowplatz. Foto: Shutterstock.com / Kwannokprom Das leuchtende Riesenrad "Wheel of Vision". Foto: Tonight News / J. Sammer Auch am Fuße des Riesenrads geht es eher gemütlich her. Foto: Tonight News Ein Geheimtipp unter den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten: die Pempelfort Christmas Lounge findet ihr unterhalb der Franklinbrücke am Berty-Albrecht-Park. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Für die Kinder gibt es ein kleines nostalgisches Karussell und das beliebte Marshmallowgrillen an der Feuerschale. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Die zahlreichen Buden der Pempelfort Christmas Lounge locken mit Wildcurrywurst, gebratenen Garnelen, kräftigen Burgern und leckeren Crêpes. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Ein beliebtes Fotomotiv: Der Lichterbogen an der Königsallee. Foto: Tonight.de / J. Sammer

In den gläsernen Orangerien im Jugendstil-Design, eine Stahlkonstruktion mit Echtglasscheiben, finden Besucher Boutiquen mit Geschenkideen und Handgemachtem.

Als i-Tüpfelchen bieten zwei wetterfeste Pop-up-Restaurants einen Rahmen für Weihnachtsfeiern. Angeboten werden hier Speisen aus Tirol und heimische Wildspezialitäten, „der direkte Blick auf dem Rhein ist inklusive“, so Paul. Reservierungen werden ab zehn Personen entgegen genommen, weitere Infos gibt es dazu auf der Webseite.

„Die Weihnachtspromenade ist keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu den Weihnachtsmärkten in der Düsseldorfer Innenstadt“, betont der Roncalli-Chef.

Lese-Tipp: Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2024: Neuheiten und alles, was Besucher wissen müssen

Wo und wann findet die Weihnachtspromenade statt?

Die Weihnachtspromenade findet ihr zwischen Burgplatz und Alter Hafen entlang des Rheinufers. Also ungefähr dort, wo auch die Büchermeile stattfindet.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelingt über die Station Heinrich-Heine-Allee, Autos können in den Parkhäusern rund um die Weihnachtspromenade abgestellt werden.

Dazu passend: Zehn schöne Weihnachtsmärkte in NRW, die als erste ihre Pforten öffnen!

Geöffnet ist zwischen dem 21. November und 30. Dezember 2024 täglich von 11 bis 21 Uhr, mit Ausnahmen an Heiligabend (11 bis 15 Uhr) und dem zweiten Weihnachtstag (14 bis 20 Uhr). Am 24. November (Totensonntag) und 25. Dezember (Erster Weihnachtsmarkt) bleibt der Markt geschlossen.

Über die Neuheit wurde bereits vergangenen Winter kommuniziert: Seit Februar wurden Schausteller für den neuen Weihnachtsmarkt am Rhein gesucht.