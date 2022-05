Dritte Rollnacht 2022 in Düsseldorf am 2. Juni zur Arena – alle Infos

Endlich wieder gemeinsam auf Inlinern durch Düsseldorf fahren: Am 2. Juni findet die dritte Rollnacht in der NRW-Landeshauptstadt statt. Nach der ersten Tour zur Rheinischen Post und der zweiten zum Warehouse One freuen sich Organisator Claus Vogel und sein Team jetzt auf den dritten Termin.

Hinter den Veranstaltern liegen zwei harte Corona-Jahre: 2020 konnten gar keine Inlineskate-Nächte stattfinden, im vergangenen Jahr gab es immerhin fünf Termine im September. Für 2022 setzt das Team der Rollnacht Düsseldorf wieder auf das volle Programm. Organisator Claus Vogel: „Wir hoffen auf trockenes Wetter für die Saison, warme Temperaturen und Sonne sind dann das Sahnehäubchen!“

Dritte Rollnacht Düsseldorf 2022: Treffpunkt und Strecke – alle Infos für den 2. Juni

Der Treffpunkt zur dritten Rollnacht ist um 19.30 Uhr für alle Inliner ist auf der Wiese an der Reuterkaserne nördlich vom Burgplatz in der Altstadt: Ab 19.30 Uhr können sich die Teilnehmer hier am 2. Juni einfinden und vor Ort auch kostenlos Skates und Helme testen oder leihen (bitte Ausweis dafür mitbringen).

Start ist um 20 Uhr, gegen 22 Uhr findet die Rollnacht dann ihr Ende. Die 21 Kilometer lange Strecke führt einmal durch die Merkur Spielarena im Düsseldorfer Norden, auf dessen Gelände auch ein Getränke-Stopp eingelegt wird. Wo sonst nur die Stars Fußball spielen und Konzerte stattfinden, sind an diesem Abend die Inlineskates erlaubt! Außerdem gibt es noch eine Premiere: DJ Schalli ist zum ersten Mal an Bord des Musikwagens und versorgt die Sportler mit dem richtigen Sound.

Ob schlechtes Wetter oder geänderte Vorgaben: Am besten informiert ihr euch am Tag der Veranstaltung hier, ob die Rollnacht stattfindet.

Rollnacht 2022: Das sind die Termine und Touren der Inlineskater

Insgesamt stehen neun Rollnächte in dieser Saison an. Die Skatenächte finden immer donnerstags statt. Laut Organisator Claus Vogel fahren pro Tour rund 3500 Menschen mit, manchmal sogar bis zu 5000 Skater.

21. April Rollnacht zur Rheinischen Post nach Düsseldorf-Heerdt um 20 Uhr

5. Mai Rollnacht zum Warehouse One um 20 Uhr

2. Juni Rollnacht zur Arena um 20 Uhr

9. Juni Rollnacht zu den Stadtwerken Düsseldorf um 20 Uhr

23. Juni Rollnacht zur Automeile Höherweg um 20 Uhr

7. Juli Rollnacht zum Areal Böhler um 20 Uhr

21. Juli Rollnacht zum Mercedes-Benz Sprinterwerk um 20 Uhr

4. August Rollnacht zur ISS Facility Services Holding GmbH um 20 Uhr

1. September Rollnacht zur Handwerkskammer Düsseldorf um 20 Uhr

