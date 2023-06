Rollnacht Düsseldorf heute: Nächster Termin am 15. Juni – Route und Infos

Gemeinsam durch die Stadt skaten: Die nächste Tour der Rollnacht steht an! Nachdem am 1. Juni die nachgeholte „Stadtwerke Düsseldorf Tour“ durch den linksrheinischen Teil der Stadt führte, folgt schon sogleich der nächste Termin. Alle Infos zur Strecke und die weiteren Termine findet ihr hier.

Rollnacht Düsseldorf 2023: Das ist die Strecke am 15. Juni – alle Infos

Die nächste Tour am 15. Juni 2023 startet wieder an der Reuterkaserne in Düsseldorf. Dieses Mal führt euch die 21 Kilometer lange Strecke im Uhrzeigersinn durch den Osten Düsseldorfs bis in den Stadtteil Gerresheim. Für eine Verschnaufpause wird ein Halt auf dem Außengelände des Baumarktes Bauhaus eingelegt.

Treffen: 19.30 Uhr an der Reuterkaserne

19.30 Uhr an der Reuterkaserne Start: 20 Uhr

20 Uhr Ende: ca. 22.15 Uhr

Auch unsere Fotografen wagen sich bei der Düsseldorfer Rollnacht gerne auf die Straße um einige der schönsten Momente für euch festzuhalten. An dieser Stelle listen wir alle Galerien auf, die in diesem Jahrgang entstanden sind. Seid ihr auch mit dabei?

Düsseldorfer Rollnacht 2023: Welche Termine und Touren stehen 2023 an?

Insgesamt sind neun Rollnächte und ein Nachholtermin für diese Saison geplant. Die Skatenächte finden immer donnerstags ab 20 Uhr statt, regelmäßig mit am Start sind auch musikalische Acts wie etwa die Strandpiraten.

20. April: Rollnacht zur Rheinischen Post nach Düsseldorf-Heerdt

27. April: Rollnacht zum Warehouse One

11. Mai: Rollnacht mit Blick auf das Stadtwerke Kraftwerk an der Lausward (wetterbedingt ausgefallen)

25. Mai: Rollnacht zur Merkur Spielarena

1. Juni: Nachholtermin der ausgefallenen Rollnacht Stadtwerke Düsseldorf am 11. Mai

15. Juni: Rollnacht zum Bauhaus in Gerresheim

29. Juni: Rollnacht zum Mercedes Sprinterwerk

13. Juli: Rollnacht zur Automeile Höherwerg

17. August: Rollnacht zum ISS Faciltiy Service Firmensitz

31. August: Rollnacht zur Handwerkskammer

Rollnacht 2023 in Düsseldorf: Treffpunkt an der Reuterkaserne

Wer noch nie bei einer Rollnacht mitgefahren ist, der findet den Treffpunkt der Skater gleich am großen Platz vor der Reuterkaserne am Rheinufer, nur wenige Schritte südlich der Oberkasseler Brücke.

Hier finden sich die Skater regelmäßig um ca. 19.30 Uhr ein, um sich für die nachfolgende Tour vorzubereiten. Zudem könnt ihr euch vor Ort auch Skates ausleihen.

Rollnacht 2023 in Düsseldorf: Wie viele Skater fahren mit?

Laut Organisator Claus Vogel fahren pro Tour rund 3500 Menschen mit, manchmal sogar bis zu 5000 Skater. Auf Instagram und Facebook findet ihr übrigens noch mehr Eindrücke von der Düsseldorfer Rollnacht.