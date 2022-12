Riesenrad in Düsseldorf: atemberaubende Aussichten vom „Wheel Of Vision“

Es ist 55 Meter hoch, 350 Tonnen schwer, hat vier Motoren, 42 beheizte Kabinen und bietet theoretisch Platz für bis zu 332 Personen: Das Riesenrad „Wheel of Vision“ gehört im Herbst und Winter mittlerweile fest zu den Highlights in Düsseldorf. Wir verraten euch die Öffnungszeiten und Ticketpreise.

Mitte Oktober wurde das gigantische Gerüst am Burgplatz installiert, die erste Runde drehte das „Wheel of Vision“ am Freitag, dem 21. Oktober 2022. Seither ist es täglich bis zum 8. Januar 2023 für euch geöffnet.

Das „Wheel of Vision“ ist mit 42 Gondeln ausgestattet, in denen jeweils 8 Personen Platz finden. Die Gondeln sind vollständig geschlossen und zudem beheizt.

Wheel of Vision 2022 – Öffnungszeiten und Preise

Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr.

Ab Weihnachten (27. Dezember bis 8. Januar 2023) ändern sich die Öffnungszeiten. Dann hat das „Wheel of Vision“ abends eine Stunde kürzer geöffnet, also von Montag bis Donnerstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Ausnahmen: hier hat das „Wheel of Vision“ geschlossen

24.12.2022: Geschlossen – Heiligabend

25.12.2022: 13 bis 18 Uhr – Erster Weihnachtstag

26.12.2022: 13 bis 18 Uhr – Zweiter Weihnachtstag

31.12.2022: 11 bis 20 Uhr – Silvester

01.01.2023: 13 bis 19 Uhr – Neujahr

Fahrpreis pro Person: 8 Euro. Kinder unter 1,40 Meter zahlen 6 Euro. Kinder bis einschließlich 3 Jahre dürfen kostenfrei mitfahren.

Die Tickets könnt ihr direkt vor Ort erwerben. Gruppentickets, Specials oder Exklusivfahrten können über die offizelle Homepage vorbestellt werden. Gruppentickets oder Tickets für Sonderfahrten sind im Voraus zu zahlen und werden per Mail oder per Post versendet. Der Erwerb von Gruppentickets vor Ort ist nicht möglich.