Rheinterrasse Düsseldorf mit großer Neuausrichtung: Das ist geplant!

Obwohl es bereits seit einiger Zeit im Hintergrund köchelte, kommt die Meldung überraschend: Die „Rheinterrasse“ am Joseph-Beuys-Ufer 33, Austragungsort legendärer Partyformate zu Karneval und rund um die Sommermonate gerne auch von DJ-Formationen wie den Strandpiraten als Outdoor-Feiermeile genutzt, bekommt einen neuen Pächter.

Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt D.LIVE die Leitung und wagt den Neustart dieser ikonischen Location. Ziel ist es, die Rheinterrasse weiterzuentwickeln, sodass sie auch zukünftig als erstklassige Event-Location weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt bleibt.

Zur Bekanntgabe ergänzt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Mit einem neuen Konzept soll die Rheinterrasse Düsseldorf eine Neupositionierung erfahren. D.LIVE hat durch das Engagement für Kultur, Sport und Entertainment in der Düsseldorfer Gesellschaft bewiesen, dass sie Bestehendem neue Impulse verleihen kann.“ Erst kürzlich war D.Live mit der Übernahme des Ratinger Hofs in aller Munde – nach einigen Problemen stand auch diese Location erneut vor dem Aus und konnte nun gerettet werden.

Weiterlesen: Biergärten in Düsseldorf: Das sind die schönsten Locations am Rhein und in der Stadt

Neuausrichtung der Rheinterrasse in Düsseldorf: Karneval gehört weiter dazu!

In Sachen Rheinterrasse erwähnt OB Keller auch den Karneval explizit in der aktuellen Mitteilung: “ Außerdem sind wir jetzt besser in der Lage, die Rheinterrasse auch für das Brauchtum attraktiver zu machen“ – bleibt abzuwarten, was damit konkret gemeint ist. In der Vergangenheit fanden in der Rheinterrasse Karnevalsveranstaltungen wie der „Böse Buben Ball“ eine feste Heimat.

Rückblick: Altweiberparty in der Rheinterrasse: „Möhnen meet Prinzen“ am 8. Februar 2024 – alle Fotos

Bereits fest steht: Es wird sich auch baulich einiges an der Rheinterrasse verändern. Von Seiten der Stadt heißt es: „Um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Auslastung der Veranstaltungsstätte zu optimieren, sind seitens D.Live konzeptionelle als auch bauliche Veränderungen geplant. Die operative Leitung wird Christian Poschmann, Executive Director Corporate Events bei D.LIVE, ab dem 1. Januar 2025 übernehmen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Düsseldorf (@duesseldorf)

In den Fokus des Umbaus und der zukünftigen Strategie sollen Events aus der Kultur- und Corporate-Szene gestellt werden – da bleibt die technische Weiterentwicklung natürlich nicht außen vor. „Wir haben in der Vergangenheit viele Anfragen für Veranstaltungen erhalten, die wir in den bestehenden Venues nicht umsetzen konnten. Die Rheinterrasse ist daher die perfekte Ergänzung des Portfolios, um dieses Segment zu bedienen“, so Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live.

Wie es hingegen mit dem zur Rheinterrasse gehörigen Biergarten „Three Little Birds“ weitergeht, wurde noch nicht angesprochen.

Die Rheinterrasse hat eine fast 100-jährige Stadtgeschichte

Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex wurde in den 1920er Jahren im Rahmen einer Kunstausstellung auf dem ehemaligen Messegelände errichtet. Ursprünglich als Großrestaurant mit mehreren Cafés, Restaurants und Versammlungsräumen genutzt, wurde 1995 ein Teil des Komplexes abgerissen und durch den Radschlägersaal erweitert.

Durch ihre fast 100-jährige Geschichte hat die Rheinterrasse bist heute eine besondere Bedeutung für die Stadt.