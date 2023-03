„RheinRiff“ Düsseldorf: Endspurt zur Eröffnung der größten Surfhalle der Welt – im April soll es losgehen!

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, der Sand für den Beachclub draußen ist schon aufgeschüttet und die Indoor-Surfwelle in den Boden eingelassen: Mit dem „RheinRiff“ auf dem Düsseldorfer Areal Böhler geht im April die größte Surfhalle der Welt an den Start – inklusive Strandclub, Beachvolleyball, weiteren Sportangeboten und einem Konferenz-Zentrum. Was auf den letzten Metern im „RheinRiff“ noch passiert, wann die erste Party steigt und wie viel die Kurse kosten, erfahrt ihr hier.

>> Die spannenden Neueröffnungen in Düsseldorf 2023: Hulala, Olymp & Hades und Rheinriff <<

„RheinRiff“ Düsseldorf: 200.000 Besucher pro Jahr werden erwartet

Der neue Surfspot liegt in NRW: Auf über 9000 Quadratmetern entsteht gerade der Beachclub „RheinRiff“ auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Highlight in der vielfältigen Eventlocation ist die riesige Indoor-Surfwelle. Ende März sollen sich hier die Türen öffnen, die ersten Reservierungen sind schon angefragt und das Interesse an den Kursen groß. Auch „RheinRiff“-Geschäftsführer Julien Thiele freut sich sehr, wenn es endlich losgeht. Denn ursprünglich war die Eröffnung im Dezember 2022 geplant, jetzt wird es April. Diesen Termin möchte der Unternehmer auf jeden Fall halten.

Thiele hat mit seinen drei Gesellschaftern die vergangenen zweieinhalb Jahren an dem Projekt gearbeitet, bei dem die GmbH einen höheren siebenstelligen Betrag investieren hat. Der historische Standort in Meerbusch an der Stadtgrenze zu Düsseldorf ist dabei perfekt geeignet für das großflächige Projekt: Pro Jahr rechnet der Geschäftsführer mit 200.000 Besuchern.

„RheinRiff“ Düsseldorf: Wann eröffnet die weltgrößte Indoor-Surfhalle?

Das „RheinRiff“ soll im April eröffnet werden, das Opening wird dann mit einer großen Party gefeiert. „Der finale Tag steht noch nicht fest, da wir in einigen Punkten natürlich auch noch von behördlicher Seite abhängig sind“, erklärt Julien Thiele. Wer möchte, kann sein Wunsch-Datum bei dem entsprechenden Insta-Posting hinterlassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RheinRiff (@rhein.riff)

Düsseldorfer Eventlocation „RheinRiff“: Was bietet der Beachclub alles an?

Und was erwartet den Gast dann ab April vor Ort? Der Innenbereich allein zählt 6000 Quadratmeter und ist mit Bars und Lounges bestückt. Gleiches gilt für den großzügigen Außenbereich auf 2500 Quadratmetern. Neben Surfkursen sind weitere Sportangebote wie etwa Beach-Volleyball oder Yoga möglich. „Obwohl wir noch gar nicht geöffnet haben, sind in der Woche schon drei Nachmittage beim Beach-Volleyball reserviert“, freut sich Julien Thiele.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RheinRiff (@rhein.riff)

Drinnen befinden sich auch die Tagungs- und Konferenzräume: Von der zweistöckigen Working Area haben die Business-Gäste einen guten Blick über die gesamte Fläche. Und da Sport und Spaß zusammengehören, sollen im „RheinRiff“ auch immer mal wieder Events stattfinden. Ein Highlight: Am 30. April findet die „I Love Düsseldorf“-Party im neuen Beachclub statt.

„RheinRiff“ Düsseldorf: Wie funktioniert die künstliche Surf-Welle?

Was viele besonders interessieren dürfte: Wie funktioniert eigentlich die neun Meter lange künstliche Surf-Welle? Dahinter steckt das Unternehmen citywave aus München, das seit fünf Jahren Anlagen auf der ganzen Welt verbaut. Praktisch an dieser Variante: Für Anfänger ist die Welle sanfter, für fortgeschrittene Wellenreiter entsprechend schneller einstellbar.

Wer zum ersten Mal auf einen Surfbrett steht und sich jetzt fragt, wie das Ganze funktioniert – wir haben nachgefragt. „Bei den Anfängerkursen gibt es eine Hilfestange, so können bis zu sechs Surfer parallel nebeneinander surfen“, erklärt Isabelle Kahl vom „RheinRiff“. „Später ist man dann nur noch alleine auf der Welle und surft nacheinander.“

„RheinRiff“ in Düsseldorf: Was kosten die Surf-Kurse?

Für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es mehrere Kurs-Angebote im „RheinRiff“. Wer sich zum ersten Mal auf das Surfbrett wagt, ist im entsprechenden Anfänger-Kurs für 119 Euro (90 Minuten) richtig. Der „Basic Kurs“ liegt bei 99 Euro. Wer mit seinem fprtgeschrittenen Können einmal die große Welle testen möchte, ist bei der „Big Wave Session“ (45 Minuten) richtig. Vergünstigungen bei mehreren Buchungen oder die Gruppen-Session ab 590 Euro mit weiteren Extras sind ebenfalls möglich, eine Übersicht über die Kurse gibt es hier. Natürlich spielen bei den Preisen auch die steigenden Energiekosten eine Rolle. „Um hier etwas entgegenzuwirken und auch klimaneutral zu werden, arbeiten wir mit Solar-Modulen auf dem ganzen Dach der Halle“, erklärt Julien Thiele.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RheinRiff (@rhein.riff)

Indoor-Surfhalle „RheinRiff“ in Düsseldorf: Ab wann kann ich Tickets kaufen?

Die Preis-Übersicht auf der Homepage steht, in den nächsten Tagen soll auch das Booking-Tool freigeschaltet werden. „Das Interesse ist schon jetzt groß“, so Geschäftsführer Julien Thiele. Umso spannender wird es, wenn die ersten Buchungen eingehen. Aktuell sucht das Team übrigens noch Verstärkung:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RheinRiff (@rhein.riff)

Der Countdown für die Eröffnung und den ganzjährigen „Endless Summer“ läuft – bald ist die größte Surfhalle der Welt in NRW am Start.

Adresse: „RheinRiff“, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf